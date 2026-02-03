Schock für 15 Mitarbeiter: Reinigungsfirma pleite

Zu Beginn des zweiten Monats im neuen Jahr gibt es eine Hiobsbotschaft für die 15 Angestellten des Reinigungsunternehmens „MC Clean“ in Radfeld im Tiroler Bezirk Kufstein. Die Firma bzw. der Chef schlitterte in die Pleite, wie am Montag bekannt wurde.
Über das Vermögen des Geschäftsführers sei am Montag ein Konkursverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet worden, heißt es vom Kreditschutzverband von 1870 (KSV). „Der Schuldner betreibt eine Reinigungsfirma und beschäftigt 15 Mitarbeiter“, steht in der Aussendung. Den Antrag auf die Eröffnung der Insolvenz habe ein Gläubiger bei Gericht eingebracht.
Ob die Insolvenzverwaltung den schuldnerischen Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, wird sich zeigen.
Der KSV in einer Aussendung
Zukunft noch ungewiss
Wie es mit dem Unternehmen und insbesondere den Angestellten weitergeht, ist noch ungewiss. „Ob die Insolvenzverwaltung den schuldnerischen Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, wird sich zeigen“, so der KSV. Abzuwarten bleibe, ob der Schuldner in der Lage ist, nachvollziehbar darzustellen, dass eine Fortführung auf wirtschaftlich soliden Beinen stehen kann.
Über die Höhe der Verbindlichkeiten „lassen sich aktuell keine seriösen Angaben machen.“ Ein Insolvenzverwalter sei bestellt worden, heißt es abschließend.
