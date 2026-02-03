Schock für 15 Mitarbeiter: Reinigungsfirma pleite

Zukunft noch ungewiss

Wie es mit dem Unternehmen und insbesondere den Angestellten weitergeht, ist noch ungewiss. „Ob die Insolvenzverwaltung den schuldnerischen Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, wird sich zeigen“, so der KSV. Abzuwarten bleibe, ob der Schuldner in der Lage ist, nachvollziehbar darzustellen, dass eine Fortführung auf wirtschaftlich soliden Beinen stehen kann.