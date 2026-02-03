Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Chef insolvent

Schock für 15 Mitarbeiter: Reinigungsfirma pleite

Tirol
03.02.2026 08:00
Die Zukunft des Unternehmens ist ungewiss (Symbolbild).
Die Zukunft des Unternehmens ist ungewiss (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer/Manuel Schwaiger/Krone KREATIV)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Zu Beginn des zweiten Monats im neuen Jahr gibt es eine Hiobsbotschaft für die 15 Angestellten des Reinigungsunternehmens „MC Clean“ in Radfeld im Tiroler Bezirk Kufstein. Die Firma bzw. der Chef schlitterte in die Pleite, wie am Montag bekannt wurde. 

0 Kommentare

Über das Vermögen des Geschäftsführers sei am Montag ein Konkursverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet worden, heißt es vom Kreditschutzverband von 1870 (KSV). „Der Schuldner betreibt eine Reinigungsfirma und beschäftigt 15 Mitarbeiter“, steht in der Aussendung. Den Antrag auf die Eröffnung der Insolvenz habe ein Gläubiger bei Gericht eingebracht.

Zitat Icon

Ob die Insolvenzverwaltung den schuldnerischen Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, wird sich zeigen.

Der KSV in einer Aussendung

Zukunft noch ungewiss
Wie es mit dem Unternehmen und insbesondere den Angestellten weitergeht, ist noch ungewiss. „Ob die Insolvenzverwaltung den schuldnerischen Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, wird sich zeigen“, so der KSV. Abzuwarten bleibe, ob der Schuldner in der Lage ist, nachvollziehbar darzustellen, dass eine Fortführung auf wirtschaftlich soliden Beinen stehen kann.

Lesen Sie auch:
Das „Take Five“ gilt als Institution im Kitzbüheler Nachtleben (Symbolbild).
Betreiber insolvent
Ausgetanzt? Bekannte Diskothek in Kitzbühel pleite
02.02.2026

Über die Höhe der Verbindlichkeiten „lassen sich aktuell keine seriösen Angaben machen.“ Ein Insolvenzverwalter sei bestellt worden, heißt es abschließend.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
KufsteinInnsbruck
HiobsbotschaftInsolvenz
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Werbung für süße Verlockungen oder auch ungesunde Lebensmittel – im britischen Fernsehen wird ...
Aus für „süße“ Spots?
Kalorienbomben im TV: Werbeverbot auf Prüfstand
Das Politik-Duell
Mölzer: „Regierung ist zu schwach für Reformen“
Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
145.843 mal gelesen
Ski Alpin
„Vor Lucas hat sich keine Sau dafür interessiert“
112.670 mal gelesen
Lucas Pinheiro Braathen mit Bastian Schweinsteiger.
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
112.036 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf