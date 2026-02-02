Vorteilswelt
On loan for now

ÖFB ace moves from FC Bayern to AC Milan!

Nachrichten
02.02.2026 18:39
The Bayern headquarters in Munich's Säbener Straße
The Bayern headquarters in Munich's Säbener Straße(Bild: APA/dpa/Felix Hörhager)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Austrian full-back Magnus Dalpiaz from FC Bayern Munich's amateur team has been loaned to AC Milan until the end of the season!

The 18-year-old Tyrolean, who plays for Austria's U19 national team, has been playing for the youth team of Germany's record-breaking soccer champions since 2019.

The son of former national ice hockey goalkeeper Claus Dalpiaz has a contract with Bayern that runs until June 2028.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

