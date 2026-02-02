On loan for now
ÖFB ace moves from FC Bayern to AC Milan!
Von krone Sport
Austrian full-back Magnus Dalpiaz from FC Bayern Munich's amateur team has been loaned to AC Milan until the end of the season!
The 18-year-old Tyrolean, who plays for Austria's U19 national team, has been playing for the youth team of Germany's record-breaking soccer champions since 2019.
The son of former national ice hockey goalkeeper Claus Dalpiaz has a contract with Bayern that runs until June 2028.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
