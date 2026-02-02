Vorteilswelt
Vorerst leihweise

ÖFB-Ass wechselt vom FC Bayern zur AC Milan!

Fußball International
02.02.2026 18:39
Das Bayern-Hauptquartier in der Münchner Säbener Straße
Das Bayern-Hauptquartier in der Münchner Säbener Straße
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der österreichische Außenverteidiger Magnus Dalpiaz aus dem Amateur-Team des FC Bayern München ist bis Saisonende an die AC Milan verliehen worden!

Der 18-jährige Tiroler - Akteur im U19-Nationalteam Österreichs – spielt bereits seit 2019 für den Nachwuchs des deutschen Fußball-Rekordmeisters.

Der Vertrag des Sohnes des ehemaligen Eishockey-Nationaltormanns Claus Dalpiaz bei den Bayern läuft noch bis Juni 2028.

