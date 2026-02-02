ÖFB-Ass wechselt vom FC Bayern zur AC Milan!
Vorerst leihweise
Der österreichische Außenverteidiger Magnus Dalpiaz aus dem Amateur-Team des FC Bayern München ist bis Saisonende an die AC Milan verliehen worden!
Der 18-jährige Tiroler - Akteur im U19-Nationalteam Österreichs – spielt bereits seit 2019 für den Nachwuchs des deutschen Fußball-Rekordmeisters.
Der Vertrag des Sohnes des ehemaligen Eishockey-Nationaltormanns Claus Dalpiaz bei den Bayern läuft noch bis Juni 2028.
