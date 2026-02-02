Vorteilswelt
Schweizer berichten:

Glück im Unglück? Erste Updates zu Lindsey Vonn

Ski Alpin
02.02.2026 14:59
Lindsey Vonn stürzte in Crans-Montana. Jetzt gibt‘s erste Updates zu ihrem Verletungsstatus.
Lindsey Vonn stürzte in Crans-Montana. Jetzt gibt‘s erste Updates zu ihrem Verletungsstatus.(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Da fällt wohl dem ganzen Ski-Zirkus ein Stein vom Herzen! Lindsey Vonn hatte – zumindest laut Schweizer Medien – Glück im Unglück und kann trotz ihres Sturzes in Crans-Montana wohl an den Olympischen Spielen teilnehmen. 

Befürchtungen, dass ihr spektakuläres Comeback und ihre Karriere in den Schweizer Fangnetzen jäh zu Ende gingen, bestätigten sich zum Glück nicht. Denn es gibt nun erste Updates zu ihrem Verletzungsstatus, wenn auch inoffizielle. Wie der „Blick“ berichtet, zog sich Vonn „nur“ eine Knochenprellung zu. 

Lindsey Vonn
Lindsey Vonn(Bild: GEPA)

Bangen nach Sturz
Die Ski-Queen gab noch keine genaueren Details bekannt. Vonn war in der letztlich abgebrochenen Weltcup-Abfahrt in Crans-Montana am Freitag schwer gestürzt und in ein Fangnetz gerauscht.

Lindsey Vonn landete im Fangnetz.
Lindsey Vonn landete im Fangnetz.(Bild: Screenshot/ORF)

Sie konnte anschließend zwar mit Ski ins Ziel rutschen, hielt sich dabei aber mehrfach das linke Knie.

Olympia-Eröffnung am Freitag
Vonn war in der vergangenen Saison unter großem Aufsehen in den Ski-Weltcup zurückgekehrt. In diesem Winter hat sie sich mit zwei Siegen und etlichen weiteren Top-Ergebnissen zur großen Olympia-Favoritin aufgeschwungen.

Die Spiele in Italien werden kommenden Freitag eröffnet, die Abfahrt der Frauen in Cortina d‘Ampezzo ist schon zwei Tage später. 2010 gewann Vonn Olympia-Gold in der Abfahrt.

