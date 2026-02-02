Stalker legte sich nackt zur Nachbarin ins Bett

„Ich will nur kuscheln“

Was die 56-Jährige trotz allem wiederholt betont, ist, dass der 42-Jährige nie gewalttätig war. „Tagsüber war auch immer alles okay, aber nachts wird er ein anderer Mensch. Wenn er trinkt, ist es eine Katastrophe. Er soll sich behandeln lassen.“ – „Und stimmt es, dass er sich eines Nachts nackt zu Ihnen ins Bett gelegt hat?“, will die Richterin wissen. „Ja“, erzählt das Opfer mit leiser Stimme. „Als ich schrie, legte er mir den Finger auf die Lippen und sagte: Ssscht, ich will nur kuscheln.“ Den Schlüssel hat er offenbar mitgenommen, als sie ihn Tage zuvor außen an der Haustür stecken ließ.