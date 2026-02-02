Stalker legte sich nackt zur Nachbarin ins Bett

Er verfolgte sie, lungerte vor ihrem Haus herum, beobachtete sie nachts durch das Fenster und legte sich – als schrecklichen Höhepunkt – nackt zu ihr ins Bett: Wegen beharrlicher Verfolgung stand ein Steirer (42) am Montag vor Gericht. Und schiebt alles auf den Alkohol.
„Es war eine sehr schwierige Zeit“, schildert das Opfer Richterin Michaela Lapanje. „Es war Psychoterror. Ich hatte Angst beim Heimkommen, habe mich immer umgesehen. Ich traute ihm alles zu!“, sagt die 56-Jährige. „Keine Ahnung, was da in seinem Kopf vorgegangen ist.“
Der Angeklagte und die Steirerin sind quasi Nachbarn. Fünf Häuser trennen sie in einem kleinen südoststeirischen Dorf. Hin und wieder rauchten sie eine zusammen, oder tratschten im Schwimmbad. Sie sei eine schöne Frau und er wolle Sex mit ihr, soll er zu ihr gesagt haben. Doch sie wollte nichts von ihm. Da lungerte er plötzlich nachts um ihr Haus herum, sah durch die Fenster, rüttelte an den Jalousien oder hämmerte an die Tür.
Tagsüber war auch immer alles okay. Aber nachts wird er ein anderer Mensch. Wenn er trinkt, ist es eine Katastrophe.
Das Opfer des Stalkers
„Ich will nur kuscheln“
Was die 56-Jährige trotz allem wiederholt betont, ist, dass der 42-Jährige nie gewalttätig war. „Tagsüber war auch immer alles okay, aber nachts wird er ein anderer Mensch. Wenn er trinkt, ist es eine Katastrophe. Er soll sich behandeln lassen.“ – „Und stimmt es, dass er sich eines Nachts nackt zu Ihnen ins Bett gelegt hat?“, will die Richterin wissen. „Ja“, erzählt das Opfer mit leiser Stimme. „Als ich schrie, legte er mir den Finger auf die Lippen und sagte: Ssscht, ich will nur kuscheln.“ Den Schlüssel hat er offenbar mitgenommen, als sie ihn Tage zuvor außen an der Haustür stecken ließ.
Der Angeklagte, der zwölf Vorstrafen hat, darunter auch einschlägige, etwa weil er Frauen auf der Toilette filmte, hat die Tatzeit irgendwie anders in Erinnerung. Er spricht von einer beginnenden Beziehung. „Also lügt sie?“, fragt Lapanje. „Keine Ahnung, das will ich gar nicht sagen. Wenn ich rauschig bin, vergesse ich viel.“ – „So etwas vergisst man doch nicht“, entgegnet die Richterin. „Ihr Benehmen ist schon mehr als grenzwertig!“
Es ist eine unerklärliche, eigenartige Neigung. Und auch wenn keine Gewalt ausgeübt wurde, ist es für die Opfer sehr belastend.
Die Richterin
Plötzlich stand er im Badezimmer
Auch nicht wirklich erinnern kann sich der Arbeiter an die Anzeige einer geistig behinderten Steirerin, bei der er plötzlich im Badezimmer stand. „Da hat früher ein Freund von mir gewohnt, den wollte ich besuchen, aber er ist umgezogen!“, erklärt er. „Aber man kann doch nicht einfach in die Wohnung hineingehen“, schüttelt die Richterin fassungslos den Kopf.
„Ich kann mich an so viele Sachen nicht erinnern“, sagt der Angeklagte mit gesenktem Kopf. „Ich will auch gar nicht sagen, dass irgendwer lügt. Aber ich habe ein schwerstes Alkoholproblem. Das habe ich nicht wahrhaben wollen. Jetzt bin ich in Behandlung. Eigentlich bin ich kein unguter Mensch“, versucht er es mit Reue.
Die Richterin verurteilt ihn zu 14 Monaten auf Bewährung und erteilt die Weisung, dass der Steirer regelmäßig Nachweise seiner Psycho- und Alkoholtherapie erbringen muss. „Es ist eine unerklärliche, eigenartige Neigung. Und auch wenn keine Gewalt ausgeübt wurde, ist es für die Opfer sehr belastend. Wenn Sie so weitermachen, sperren Sie sich das nächste Mal selber ein.“ Das Urteil ist nicht rechtskräftig.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.