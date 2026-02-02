Drei Probeführerscheine weg: Raser gestoppt

Massive Geschwindigkeitsübertretungen haben die Wiener Polizei am Wochenende gleich mehrfach beschäftigt. Bei einer Schwerpunktkontrolle am Neubaugürtel wurden in der Nacht auf Montag gleich drei Pkw-Lenker mit teils über 100 km/h statt erlaubten 50 km/h gemessen.
Allen drei Lenkern – im Alter von 20 bis 35 Jahren – wurde der Probeführerschein noch vor Ort abgenommen. Insgesamt legte die Polizei bei der Aktion 18 Anzeigen wegen Tempoüberschreitungen sowie 107 weitere Anzeigen wegen anderer Verkehrsdelikte.
183 km/h bei erlaubten 80 km/h
Bereits in der Nacht auf Sonntag stoppte die Landesverkehrsabteilung auf der A23/A22 einen mutmaßlichen Straßenraser: Zwei Pkw wurden in einer Section Control mit 183 km/h bei erlaubten 80 km/h gemessen. Ein 19-jähriger Österreicher wurde angehalten. Ihm wurde sein Führerschein vorläufig abgenommen. Der zweite Lenker wurde angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.