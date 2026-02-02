Drei Probeführerscheine weg: Raser gestoppt

183 km/h bei erlaubten 80 km/h

Bereits in der Nacht auf Sonntag stoppte die Landesverkehrsabteilung auf der A23/A22 einen mutmaßlichen Straßenraser: Zwei Pkw wurden in einer Section Control mit 183 km/h bei erlaubten 80 km/h gemessen. Ein 19-jähriger Österreicher wurde angehalten. Ihm wurde sein Führerschein vorläufig abgenommen. Der zweite Lenker wurde angezeigt.