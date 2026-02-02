WM-Traum von Ter Stegen nun endgültig geplatzt?

Positiver Test! Doping-Ärger vor Olympia-Start
Biathletin erwischt
Die WM-Hoffnungen von Deutschlands Tormann Marc-Andre ter Stegen dürften einen schweren Dämpfer erlitten haben.
Spanischen Medienberichten zufolge könnte der 33-Jährige wegen einer Muskelverletzung mehrere Wochen ausfallen.
Ter Stegen zog sich die Blessur am vergangenen Samstag im Spiel für seinen Neo-Klub Girona zu.
Am Abstellgleis nach Knieverletzung
Weil er bei seinem Stammklub FC Barcelona aufs Abstellgleis geraten war, wollte Ter Stegen durch den Wechsel zu Girona nach einer langen Ausfallzeit durch eine schwere Knieverletzung die nötige Spielpraxis sammeln, um bei der WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko die deutsche Nummer eins zu sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.