WM-Traum von Ter Stegen nun endgültig geplatzt?

Am Abstellgleis nach Knieverletzung

Weil er bei seinem Stammklub FC Barcelona aufs Abstellgleis geraten war, wollte Ter Stegen durch den Wechsel zu Girona nach einer langen Ausfallzeit durch eine schwere Knieverletzung die nötige Spielpraxis sammeln, um bei der WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko die deutsche Nummer eins zu sein.