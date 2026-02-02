Vorteilswelt
Dritter Winterzugang

„Stabilisator vor Abwehr“: GAK holt Teamspieler

Fußball National
02.02.2026 14:49
GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer
GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bundesligist GAK hat sich am Montag mit dem 24-jährigen, zentralen Mittelfeldspieler Mathias Olesen verstärkt. 

0 Kommentare

Der gebürtige Däne, der 36 Spiele für Luxemburgs Nationalteam in den Beinen hat, kommt per Leihe vom deutschen Zweitligisten Greuther Fürth. Zuvor hatte er im Dress des 1. FC Köln 23 Partien in der höchsten deutschen Spielklasse absolviert.

Nach Offensivmann Mark Grosse und Linksverteidiger Leon Klassen ist Olesen der dritte Winterzugang bei den Grazern. Deren Sportdirektor Tino Wawra schwärmte bereits von einem „intelligenten Spieler“ und „echten Stabilisator vor der Abwehr“.

Folgen Sie uns auf