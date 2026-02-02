Vorteilswelt
F1-Trick von Mercedes?

Wolff kontert nach Vorwürfen: „Macht eure Arbeit!“

Formel 1
02.02.2026 14:29
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Mercedes-Teamchef Toto Wolff(Bild: AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Deutliche Worte von Toto Wolff! Wegen des angeblichen Motoren-Tricks von Mercedes schickt der Österreicher eine klare Botschaft an die Konkurrenz. „Wie kann ich es am besten sagen, ohne despektierlich zu sein“, meinte Wolff: „Macht eure Arbeit!“

Gerüchten zufolge Mercedes und Red Bull eines Motoren-Tricks in den neuen Vorschriften bedienen. Konkret geht es um das für 2026 festgelegte maximale Verdichtungsverhältnis von 16:1. Die FIA misst diesen Wert jedoch statisch bei Umgebungstemperatur. Mercedes und Red Bull sollen einen Weg gefunden haben, durch thermische Ausdehnung bestimmter Bauteile im heißen Rennbetrieb effektiv wieder Werte von bis zu 18:1 zu erreichen. Das würde einen Performance-Vorteil auf der Strecke ergeben.

Der neue Mercedes-Bolide
Der neue Mercedes-Bolide(Bild: AFP/HANDOUT)

„Vielleicht suchen sie nach Ausreden“
Wolff bezeichnete die Kritiker als „Nörgler, die um die Ecke kommen und sagen: ‘Das gefällt uns nicht‘.“ Die Regularien seien völlig klar. „Vielleicht suchen sie nach Ausreden für ihr internes Stakeholdermanagement, dass etwas nicht legal ist“, so Wolff.

Die Konkurrenz schreibt den Silberpfeilen zudem die klare Favoritenrolle zu. Davon will Wolff vor der anstehenden großen Reform-Saison der Formel 1 jedoch nichts wissen. Das erste Rennen findet am 8. März mit dem Grand Prix von Australien in Melbourne statt. Dann weiß man mehr über die Kräfteverhältnisse in der Motorsport-Königklasse.

