ÖVP bangt um ihren Klubobmann Wöginger

Neuerliche Diversion nicht mehr möglich

Der Prozess in Linz endete im Oktober mit einer Diversion. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft war im Gerichtssaal noch damit einverstanden, musste aber später auf Weisung der Oberstaatsanwaltschaft Wien Beschwerde dagegen einlegen. Eine neuerliche Diversion ist für Wöginger damit nicht mehr möglich, er kann nur mehr frei- oder schuldig gesprochen werden. Im Falle einer nicht unwahrscheinlichen Verurteilung wird er zumindest als Klubobmann abtreten müssen.