Polit-Hammer: Wöginger-Prozess wird neu aufgerollt

Rücktrittsgerüchte und Koalitionszwist

Mit der Entscheidung in der Causa Wöginger kamen sofort auch Rücktrittsgerüchte um den Klubobmann auf, die die ÖVP aber (noch) zurückweist. Generalsekretär Marchetti selbst wird als Nachfolger von Wöginger gehandelt – aber nicht von allen Bundesländern goutiert. Hinter den Kulissen belastet die Entscheidung auch die Koalition. Die ÖVP gibt SPÖ-Justizministerin Anna Sporrer eine Mitschuld an der aktuellen Entscheidung. Sogar von einer „Blutgrätsche“ der roten Vertrauten von SPÖ-Chef Andreas Babler ist die Rede. Der Weihnachtsfriede in der Koalition ist damit wohl passé.