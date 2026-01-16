Wöginger genießt nur noch Vertrauen des Kanzlers

Marterbauer größter Aufsteiger im Ranking

Am beliebtesten darf sich wieder Bundespräsident Alexander Van der Bellen nennen, der bereits die letzten Jahre den ersten Platz bekleidete, dieses Mal mit 18 Punkten. Auch die dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) konnte auf dem zweiten Platz genug für die gute Wertung punkten. Größter Aufsteiger ist Finanzminister und Fels in der Brandung Markus Marterbauer (SPÖ), der vier Punkte dazugewinnen konnte. Nicht ganz aufs Stockerl, aber trotzdem mit guten Beliebtheitswerten schnitt Frauen- und Wissenschaftsministerin Eva Maria Holzleitner (SPÖ) ab.