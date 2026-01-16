Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Umfragen-Schlusslicht

Wöginger genießt nur noch Vertrauen des Kanzlers

Innenpolitik
16.01.2026 12:20
Die Postenschacher-Vorwürfe und aufgehobene Diversion haben zum positiven Image des ...
Die Postenschacher-Vorwürfe und aufgehobene Diversion haben zum positiven Image des ÖVP-Clubobmanns nicht beigetragen.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von Lisa-Marie Wögerbauer
Von Lisa-Marie Wögerbauer

Das Beliebtheitsbarometer hat wieder die populärsten und unpopulärsten Vertreter des Volkes gekürt. Dabei gibt es ein paar große Abstürzer. Wen die Befragten aufgrund aktueller Skandale besonders abgestraft haben, ist August Wöginger, auch wenn ihm der Bundeskanzler noch die Stange hält. Auch andere Politiker schnitten weniger gut ab. 

0 Kommentare

Im aktuellen APA-OGM-Vertrauensindex der Bundespolitik werden seit mehr als 20 Jahren mehrmals jährlich die Vertrauenswerte der amtierenden Politiker in der Bevölkerung abgefragt. Erwartungsgemäß wirken sich jüngste Kontroversen entsprechend aus und der eine oder andere landet auf einem weitaus niedrigeren Platz als zuvor. 

So geschehen mit ÖVP-Clubchef August Wöginger, der derzeit den letzten Platz des „Pisa-Tests der Politik“ belegt, sogar noch hinter Möchtegern-Kanzler Herbert Kickl (FPÖ), der sich so dieses Mal auf den vorletzten Platz retten konnte. In den vergangenen Jahren war der FPÖ-Chef stets auf den letzten Plätzen im Beliebtheits-Ranking. 

Marterbauer größter Aufsteiger im Ranking
Am beliebtesten darf sich wieder Bundespräsident Alexander Van der Bellen nennen, der bereits die letzten Jahre den ersten Platz bekleidete, dieses Mal mit 18 Punkten. Auch die dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) konnte auf dem zweiten Platz genug für die gute Wertung punkten. Größter Aufsteiger ist Finanzminister und Fels in der Brandung Markus Marterbauer (SPÖ), der vier Punkte dazugewinnen konnte. Nicht ganz aufs Stockerl, aber trotzdem mit guten Beliebtheitswerten schnitt Frauen- und Wissenschaftsministerin Eva Maria Holzleitner (SPÖ) ab. 

Das Balkendiagramm zeigt das Vertrauen in Österreichs Bundespolitik im Jänner 2026. Alexander Van der Bellen und Doris Bures haben die höchsten Vertrauenswerte mit 18 und 16 Punkten. Am wenigsten Vertrauen erhalten August Wöginger mit minus 47 und Herbert Kickl mit minus 36 Punkten. Quelle: OGM.

Sepp, was machst du?
Bürokratie-Endgegner Sepp Schellhorn (NEOS) dürfte mit seinen Initiativen wohl keinen Beliebtheitspreis gewinnen. Der Staatssekretär und Salzburger Gastronom landete auf dem drittletzten Rang und verlor 15 Punkte im Vergleich zum September 2025. Auch Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) muss sich mit dem drittletzten Platz, vor Schellhorn zufriedengeben. Mit sogar sieben Punkten Verlust kommt Kollegin und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger momentan auf einen Saldo von -13. Gar nur -23 im Vertrauenssaldo wird für Grünen-Bundessprecherin Leonore Gewessler ausgewiesen, sie gewann aber einen Punkt dazu.

Lesen Sie auch:
August Wöginger beim Prozessauftakt in Linz
Postenschacher-Prozess
Termin bekannt: Wöginger muss wieder vor Gericht
02.01.2026
Causa Finanzamt
Jetzt will Republik Österreich Geld von Wöginger
19.12.2025

Bei Wöginger brennt der Hut
Für Tabellenletzten August Wöginger dürfte es auch politisch zukünftig dünn werden, immerhin muss er nach der aufgehobenen Diversion durch das OLG Linz im Februar erneut wegen mutmaßlichem Amtsmissbrauchs im Jahr 2017 vor Gericht. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), der im Raning auf Platz fünf landete, sprach ihm aber kürzlich im „ZiB 2“-Interview das Vertrauen aus. Das dürfte für die österreichische Bevölkerung wohl nicht mehr zutreffen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
August WögingerHerbert KicklAlexander Van der BellenDoris Bures
ÖVPFPÖSPÖNEOS
PISA-Studie
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Gruselig oder genial?
Pröll: „2027 fährt das erste selbstfahrende Auto“
US-Vizepräsident JD Vance (Bild) wird doch nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ...
Sicherheitskonferenz
US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München
Frauenring warnt
„Gefährlichste Zeit für Frauen ist die Trennung“
Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
463.120 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
207.080 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Österreich
Das brachte Manuel M. dazu, Hanni zu vergraben
191.880 mal gelesen
Krone Plus Logo
Über eine Dating-App lernte Johanna (34) den vier Jahre jüngeren Cobra-Beamten Manuel M. kennen.
Mehr Innenpolitik
Fährt Richtung Nahost
Druck auf Iran steigt: USA verlegen Flugzeugträger
Umfragen-Schlusslicht
Wöginger genießt nur noch Vertrauen des Kanzlers
Vorbild Deutschland
Ärzte wollen Importverbot für Nikotinbeutel
Trump im Kontrollrat
Das ist über die Gaza-Übergangsregierung bekannt
Reform-Beauftragter
Stocker holt Nehammer-Vertrauten zurück
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf