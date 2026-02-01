Geteilter Winter: Sonne im Westen, Schnee im Osten

Zu Wochenbeginn scheint in der Westhälfte häufig die Sonne, in Becken und Niederungen kann sich allerdings Nebel halten. Im Osten und Südosten bleibt es meist hochnebelartig bedeckt, lokal fällt auch etwas Schnee. Erst am Nachmittag sind hier erste Auflockerungen möglich. Der Wind frischt vor allem im Bergland und im Osten mäßig aus Ost bis Süd auf. Die Frühwerte liegen zwischen minus elf und null Grad, tagsüber werden minus eins bis plus neun Grad erreicht.