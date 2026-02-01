Vorteilswelt
Bis zu neun Grad

Geteilter Winter: Sonne im Westen, Schnee im Osten

Österreich
01.02.2026 13:31
Symbolbild
Symbolbild(Bild: motivjaegerin1 - stock.adobe.com)
Porträt von Irina Stöckl
Von Irina Stöckl

Der Winter zeigt sich in den kommenden Tagen in ganz Österreich zweigeteilt: Während sich vor allem im Westen und Südwesten immer mal sonnige Phasen durchsetzen, bleibt es im Osten und Südosten vielerorts trüb – teils mit leichtem Schneefall.

Am Sonntag lockern im Westen und Südwesten ein paar dichtere Wolken auf und die Sonne setzt sich großteils durch. Im Rest des Landes bleibt es jedoch durchgehend bewölkt und trüb. Im Bergland und im Nordosten kann es stellenweise sogar wieder leicht schneien. Der Wind bleibt schwach, die Temperaturen reichen am Nachmittag von frostigen minus zwei Grad im Osten bis zu milden plus sieben Grad im Westen.

Zu Wochenbeginn scheint in der Westhälfte häufig die Sonne, in Becken und Niederungen kann sich allerdings Nebel halten. Im Osten und Südosten bleibt es meist hochnebelartig bedeckt, lokal fällt auch etwas Schnee. Erst am Nachmittag sind hier erste Auflockerungen möglich. Der Wind frischt vor allem im Bergland und im Osten mäßig aus Ost bis Süd auf. Die Frühwerte liegen zwischen minus elf und null Grad, tagsüber werden minus eins bis plus neun Grad erreicht.

Teils starke Regenschauer treten am Dienstag vor allem im Süden des Landes auf. Die Schneefallgrenze steigt von etwa 800 auf rund 1300 Meter. Auch sonst ziehen immer wieder Wolkenfelder durch, die Sonne zeigt sich nur zeitweise. Im Nordosten hält sich teils zäher Hochnebel. Die Höchstwerte liegen je nach Wetterlage zwischen minus eins und plus elf Grad.

Am Mittwoch überwiegen dichte Wolken und Hochnebel, kurze Auflockerungen sind höchstens an der Alpennordseite möglich. Während es im Westen weitgehend trocken bleibt, setzt im Osten und Süden teils heftiger Regen ein, der erst in der Nacht nachlässt. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 1500 Metern. Der Wind weht meist schwach bis mäßig. Die Temperaturen erreichen höchstens plus neun Grad.

Bis zu neun Grad
