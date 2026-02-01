Juwelier in Wien überfallen: Täter flüchtig

Bewaffneter Raub am frühen Freitagabend in Wien-Landstraße: Ein bislang unbekannter Mann hatte ein Juweliergeschäft betreten und dabei eine Schusswaffe bei sich gehabt. Die Suche nach dem Verdächtigen war bislang erfolglos.
Als er das Geschäft gegen 15 Uhr betreten hatte, zwang er zwei Mitarbeiterinnen, die Eingangstüre zu versperren. Anschließend dirigierte er die Frauen in den Tresorraum und forderte die Herausgabe von Bargeld.
Flucht mit Bargeld
Nachdem ihm das Geld ausgehändigt worden war, ergriff der Täter die Flucht und verschwand in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg.
Mitarbeitern verletzt
Eine der Mitarbeiterinnen musste nach dem Überfall von der Berufsrettung Wien medizinisch erstversorgt werden. Die weiteren Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Wien übernommen.
