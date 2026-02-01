Streit in Obdachlosenheim endet mit Festnahme

Faustschlag, Handy-Raub und schließlich eine Festnahme: In einer Obdachlosenunterkunft in Wien-Floridsdorf ist ein Streit zwischen zwei Männern am Freitagmittag eskaliert. Ein 35-Jähriger soll dabei seinen Zimmergenossen attackiert und ihm das Mobiltelefon geraubt haben.
Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 12 Uhr zunächst zu einem lautstarken Streit in der Unterkunft. In weiterer Folge soll der Mann seinem Mitbewohner mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihm anschließend das Handy abgenommen haben. Ein Mitarbeiter der Einrichtung bemerkte die Auseinandersetzung, griff ein und alarmierte sofort die Polizei.
Mobiltelefon sichergestellt
Sowohl das Opfer als auch der mutmaßliche Täter verließen danach den Tatort, konnten jedoch kurze Zeit später im Bereich der Karl-Gramm-Gasse von Polizeibeamten angehalten werden. Bei dem 35-jährigen Beschuldigten stellten die Einsatzkräfte das geraubte Mobiltelefon sicher.
Vorläufige Festnahme
Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Da beide ein gemeinsames Zimmer hatten, ordnete die Polizei ein Annäherungs- und Betretungsverbot an. Die Ermittlungen laufen.
