Streit in Obdachlosenheim endet mit Festnahme

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 12 Uhr zunächst zu einem lautstarken Streit in der Unterkunft. In weiterer Folge soll der Mann seinem Mitbewohner mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihm anschließend das Handy abgenommen haben. Ein Mitarbeiter der Einrichtung bemerkte die Auseinandersetzung, griff ein und alarmierte sofort die Polizei.