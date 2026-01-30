Salzburg gibt nominellen Abwehrchef ab

Zu Beginn des neuen Jahres hatte er seinen Stammplatz an Youngster Jannik Schuster verloren, saß bei beiden Europa-League-Spielen 90 Minuten auf der Bank. Nun suchte er nach nur 32 Partien im Bullen-Dress eine neue Herausforderung und hat diese bereits gefunden. Zukünftig wird Rasmussen in der 2. Deutschen Bundesliga für den 1. FC Kaiserslautern auflaufen.