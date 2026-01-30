Salzburg gibt nominellen Abwehrchef ab

Das kommt unerwartet! Fußball-Vizemeister Salzburg gab einen Tag nach der 2:3-Niederlage in der Europa League einen Abgang bekannt. Jacob Rasmussen verlässt die Bullen und wechselt in die 2. Deutsche Bundesliga.
Der Däne kam erst im Sommer von Bröndby in die Mozartstadt und war dort als Abwehrchef eingeplant. Doch die hohen Erwartungen konnte der 28-Jährige nie erfüllen. Rasmussen stand immer wieder im Zentrum der Kritik.
Zu Beginn des neuen Jahres hatte er seinen Stammplatz an Youngster Jannik Schuster verloren, saß bei beiden Europa-League-Spielen 90 Minuten auf der Bank. Nun suchte er nach nur 32 Partien im Bullen-Dress eine neue Herausforderung und hat diese bereits gefunden. Zukünftig wird Rasmussen in der 2. Deutschen Bundesliga für den 1. FC Kaiserslautern auflaufen.
