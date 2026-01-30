Excluding Russian business
RBI increases profit to over €1.4 billion
Raiffeisenbank International has published its preliminary financial results for 2025. In its core group – excluding business in Russia – it increased its earnings by 48 percent, generating an enormous profit of over €1.4 billion.
Core income grew by three percent to €6.186 billion, driven by accelerated credit growth. The largest share of this was accounted for by net interest income, which rose by one percent to €4.184 billion. Net commission income rose by nine percent to €2.002 billion. The group reported growth in most of RBI's markets, particularly in Romania, Hungary, and Czechia.
RBI CEO euphoric
Loan growth amounted to six percent year-on-year and accelerated in all countries, especially in the fourth quarter of 2025, particularly at the Group's headquarters in Vienna. RBI CEO Johann Strobl expressed his euphoria in a press release: "The very good business results for 2025 once again demonstrate RBI's earnings strength. We have achieved excellent results in all our core markets."
