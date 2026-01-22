Milka kassiert nächsten Verbraucher-Denkzettel

Noch nie so viele Verbraucher mitgestimmt

An der Abstimmung beteiligten sich 34.731 Verbraucherinnen und Verbraucher – so viele wie seit sechs Jahren nicht mehr. Noch nie habe ein Produkt in der zwölfjährigen Geschichte der Wahl einen derart hohen Stimmenanteil erreicht. „Das Abstimmungsergebnis ist ein Denkzettel, wie man ihn deutlicher kaum geben kann“, erklärte Armin Valet von der Verbraucherzentrale Hamburg.