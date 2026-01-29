Ein Tripelkonzert als Hochamt der Spielfreude

Und immer noch scheint sie die mit Abstand Jüngste auf dem Podium zu sein: die unangefochtene Klaviermeisterin Martha Argerich (84). Mit welcher Kraft, mit welchem Witz und Schalk, wie wieselflink und brillant sie durch den Klavierpart von Beethovens Tripelkonzert stürmt! Man staunt und genießt. Vor allem, wenn die Sache zum unbändig musikantischen Stöckchenwerfen und Apportieren gerät. Denn mit ihr stehen die ihr bestens vertrauten französischen Brüder Capuçon als perfekte Komplizen für dieses Spiel auf dem Podium.