Ein Tripelkonzert als Hochamt der Spielfreude

Ein Weltklasse-Trio im Musikverein: Pianistin Martha Argerich musizierte mit den Brüdern Gautier & Renaud Capuçon und begeisterte mit Beethoven.
Und immer noch scheint sie die mit Abstand Jüngste auf dem Podium zu sein: die unangefochtene Klaviermeisterin Martha Argerich (84). Mit welcher Kraft, mit welchem Witz und Schalk, wie wieselflink und brillant sie durch den Klavierpart von Beethovens Tripelkonzert stürmt! Man staunt und genießt. Vor allem, wenn die Sache zum unbändig musikantischen Stöckchenwerfen und Apportieren gerät. Denn mit ihr stehen die ihr bestens vertrauten französischen Brüder Capuçon als perfekte Komplizen für dieses Spiel auf dem Podium.
Vitale Mitstreiter
Gautier mit seinem saftigen Vollblutton am Cello und Renaud als ideal elegant disponierter Violinspieler – und Dirigent. Denn mit der Geige führt er diesmal die Mitglieder des Chamber Orchestra of Europe als vitale Mitstreiter an.
Es ist eine vom Publikum herzlich bejubelte Party, die so schon am Dienstag im Pariser Théâtre des Champs-Élysées zum 50er von Renaud Capuçon stieg. Insofern darf auch Dvořáks kraftstrotzende, aber nicht übermäßig ideal austarierte Achte, die der Geiger nach der Pause leitete, unter Geburtstagsamnestie fallen.
