Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Argerich & Friends

Ein Tripelkonzert als Hochamt der Spielfreude

Kultur
29.01.2026 17:01
Spielte erst im November Rachmaninoff im Wiener Konzerthaus, nun gastierte Martha Argerich mit ...
Spielte erst im November Rachmaninoff im Wiener Konzerthaus, nun gastierte Martha Argerich mit Beethoven im Musikverein.(Bild: (c) Markus Aubrecht)
Porträt von Stefan Musil
Von Stefan Musil

Ein Weltklasse-Trio im Musikverein: Pianistin Martha Argerich musizierte mit den Brüdern Gautier & Renaud Capuçon und begeisterte mit Beethoven.

0 Kommentare

Und immer noch scheint sie die mit Abstand Jüngste auf dem Podium zu sein: die unangefochtene Klaviermeisterin Martha Argerich (84). Mit welcher Kraft, mit welchem Witz und Schalk, wie wieselflink und brillant sie durch den Klavierpart von Beethovens Tripelkonzert stürmt! Man staunt und genießt. Vor allem, wenn die Sache zum unbändig musikantischen Stöckchenwerfen und Apportieren gerät. Denn mit ihr stehen die ihr bestens vertrauten französischen Brüder Capuçon als perfekte Komplizen für dieses Spiel auf dem Podium.

Vitale Mitstreiter
Gautier mit seinem saftigen Vollblutton am Cello und Renaud als ideal elegant disponierter Violinspieler – und Dirigent. Denn mit der Geige führt er diesmal die Mitglieder des Chamber Orchestra of Europe als vitale Mitstreiter an.

Es ist eine vom Publikum herzlich bejubelte Party, die so schon am Dienstag im Pariser Théâtre des Champs-Élysées zum 50er von Renaud Capuçon stieg. Insofern darf auch Dvořáks kraftstrotzende, aber nicht übermäßig ideal austarierte Achte, die der Geiger nach der Pause leitete, unter Geburtstagsamnestie fallen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Fund hat nach Einschätzung des Forscherteams weitreichende Bedeutung für das Verständnis der ...
Helle Silhouette
Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt
Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig
Alarmierender Bericht
Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
139.053 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
124.226 mal gelesen
Alexis Pinturault
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
122.186 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Mehr Kultur
Argerich & Friends
Ein Tripelkonzert als Hochamt der Spielfreude
Spezielles Angebot
Dieses Museum ist bei Jungen plötzlich wieder cool
Akademietheater
Mit Walser durch das eidgenössische Sonnensystem
„Zu ebener Erd“
Endlich wieder ein Nestroy am Wiener Burgtheater
Ex-Burg-Chefin
Wechselt Karin Bergmann zu den Festspielen?
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf