Diese Billig-Schoko ist ein süßer Traum

Meinl-Reisinger bestellt Irans Botschafter ein
„Gewalt muss enden“
Ein Stück Schokolade zwischendurch ist doch keine Sünde. Eine Rippe auch nicht. Dann sollte aber Schluss sein. Denn weder die Figur noch die Gesundheit profitieren von der süßen Nervennahrung. Die es von unterschiedlichsten Anbietern gibt. Krone+ hat sie getestet und einen Sieger gekürt!
Körperlich ein Desaster, psychisch eine Wohltat – das Stück Schokolade ist bei vielen Österreichern ein Teil des täglichen Glücks. Rund 8 Kilogramm isst der durchschnittliche Österreicher vom braunen Gold pro Jahr. Drei Kilo mehr schaffen die Schweizer, die damit die weltweiten Schokotiger sind.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.