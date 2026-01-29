Der Reptilienzoo ist voll: Expertin im Stadtsenat

Reptilien-Expertin Helga Happ war beim Stadtsenat im Rathaus Klagenfurt geladen, ihr Anliegen ist verständlich: „Im Zoo werden zu viele Reptilien abgegeben, wir sind über der Grenze.“ Auch teure Energiepreise sind dafür verantwortlich, dass viele keine Reptilien mehr halten können.
Helga Happ ist Leiterin des Reptilienzoos Happ. Neben ihren Tätigkeiten im Zoo wird Happ in Kärnten häufig zu Einsätzen mit exotischen Tieren gerufen. Für Einsätze mit ausgesetzten Exoten dient der Reptilienzoo Happ meist als Auffanglager. Aufgrund von Platzmangel werden einige der aufgenommenen Tiere entweder an Privatpersonen oder an andere Zoos abgegeben. Jetzt ist alles voll.
171 Reptilien im Zoo abgegeben
„Im Reptilienzoo werden zu viele Reptilien abgegeben, wir sind über der Grenze. Schildkröten, Eidechsen und Schlangen zählen zu Reptilien, wir haben einfach keinen Platz mehr“, klagt Happ. „171 wurden im Vorjahr abgegeben“, sagt Happ, die auch als Sachverständige für Reptilien und Gifttiere vor Gericht auftritt und so oft bei Verfahren Reptilien mitnehmen muss.
„Es gibt noch viele andere Gründe, warum plötzlich Reptilien einen Platz brauchen. Die Energiekosten sind so gestiegen, darum können viele Kriechtiere nicht mehr daheim gehalten werden. Viele verlieren ihr Interesse an Reptilien, die sie oft aus weit entfernten Ländern mitnehmen. Auch durch Scheidungen werden viele Tiere frei.“
Angst vor Giftschlangen
Auch Schildkröten, die oft 75 Jahre alt werden, sind ein Problem. Im Vorjahr waren sogar 64 Schlangen dabei, viele sind giftig. „Man darf sie in Kärnten nicht halten“, erzählt Happ. Da passen die Politiker sorgsam auf, damit ja keine Giftschlangen ausgesetzt werden.
Grüner Leguan „flüchtete“
Viele Reptilien werden mit einem Zettel vor die Tür gestellt. „Einmal stand eine leere Schachtel vor der Tür, weil der grüne Leguan längst ausgebüxt war. Wir haben ihn im Lendhafen gesucht und gesehen. Allerdings kann man ihn kaum fassen, weil er überall hinklettern kann. Wir mussten extra mit einem Boot ausrücken, um ihn einzufangen.“
Happ wollte eigentlich am Kreuzbergl ein Tier-Asyl auch für Isländer-Pferde schaffen. „Wir haben einen Grund mit Rohbau dort. Allerdings gab es von Land und Stadt keine Erlaubnis dafür, weil dort eine forstwirtschaftliche Widmung besteht.“
„Wir bemühen uns, aber uns geht einfach der Platz für Reptilien aus. Man tut auch den Tieren nichts Gutes, wenn man zu viele nimmt.“ Auch das Land ist gefordert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.