Der Reptilienzoo ist voll: Expertin im Stadtsenat

Grüner Leguan „flüchtete“

Viele Reptilien werden mit einem Zettel vor die Tür gestellt. „Einmal stand eine leere Schachtel vor der Tür, weil der grüne Leguan längst ausgebüxt war. Wir haben ihn im Lendhafen gesucht und gesehen. Allerdings kann man ihn kaum fassen, weil er überall hinklettern kann. Wir mussten extra mit einem Boot ausrücken, um ihn einzufangen.“