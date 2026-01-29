Anrainer melden Explosionen bei Flughafen im Niger

Von Anrainern aufgenommene Videos zeigen Streiflichter im Nachthimmel der Hauptstadt des Niger. Zudem sind auf den Aufnahmen Explosionen zu hören. Auf anderen Bildern waren meterhohe Flammen und verkohlte Autos zu sehen. Nachdem die Schüsse aufgehört hatten, waren Anrainer zufolge die Sirenen von Feuerwehrfahrzeugen zu hören, die zum Flughafen fuhren. Nach knapp zwei Stunden sei wieder Ruhe eingekehrt. Unklar war zunächst, warum die Schüsse abgefeuert wurden und ob es Verletzte gab.