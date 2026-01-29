Vorteilswelt
Doppelmörder tot

USA: 1. Hinrichtung seit Jahresbeginn vollstreckt

Ausland
29.01.2026 08:41
Die in vielen Ländern geächtete Todesstrafe wird noch in 23 der 50 US-Bundesstaaten vollstreckt. ...
Die in vielen Ländern geächtete Todesstrafe wird noch in 23 der 50 US-Bundesstaaten vollstreckt. Präsident Donald Trump ist ein Befürworter. Im Bild: Charles Thompson(Bild: AFP/AFP, Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im US-Bundesstaat Texas ist der 55-jährige Charles Thompson wegen des Doppelmordes an seiner Ex-Freundin und ihrem Freund durch eine Giftspritze hingerichtet worden. 

0 Kommentare

Die Todesstrafe gegen Charles Thompson wurde am Mittwochabend um 18.50 Uhr (1.50 Uhr MEZ am Donnerstag) im Staatsgefängnis in Huntsville vollstreckt, wie die texanischen Justizbehörden mitteilten.

Sohn des Opfers war dabei
Thompson hatte im Jahr 1998 seine Ex-Freundin und ihren Freund in deren Wohnung in einem Vorort von Houston erschossen. Der Sohn von Thompsons Ex-Freundin aus einer früheren Ehe, der zum Zeitpunkt ihrer Ermordung 13 Jahre alt war, wollte der Hinrichtung beiwohnen.

Im Vorjahr 47 Hinrichtungen in den USA
Im vergangenen Jahr waren in den USA 47 Menschen hingerichtet worden, die meisten seit 2009, als 52 Häftlinge hingerichtet worden waren. Die meisten Hinrichtungen fanden im US-Bundesstaat Florida statt. Dort wurden 19 Todesstrafen vollstreckt. An zweiter Stelle folgten Texas, Alabama und South Carolina, wo jeweils fünf Menschen hingerichtet wurden.

