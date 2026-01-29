It's official!
Swarovski and Ostrowski to host Song Contest
After much speculation, the hosting duo for the 70th Eurovision Song Contest in Vienna has now been confirmed: Victoria Swarovski and Michael Ostrowski will be the hosts for all parts of the mega music show, which will take place in May at the Wiener Stadthalle.
This was announced on Thursday morning on the "Ö3 Wecker" radio show. The newly appointed presenters will then make their first appearance in front of the media in the morning.
Power couple for the Song Contest
While Swarovski had long been rumored to be one of the hosts, ORF pulled off a real surprise coup by pairing the 32-year-old Tyrolean with 53-year-old film star Michael Ostrowski.
"Victoria and Michael are a fresh couple that we haven't seen before. Both have a great passion for the ESC and are two excellent ambassadors for the cause, who will be remembered for a long time to come for their performance," said ORF program director Stefanie Groiss-Horowitz confidently in a press release.
Mega event in Vienna
If you go by the bare figures, hosting the ESC is certainly a real challenge: not only will thousands of fans watch the spectacle live at the Wiener Stadthalle, but around 170 million viewers will also tune in to watch it on TV each year.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
