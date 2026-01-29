Ostrowski und Swarovski moderieren Song Contest

„Victoria und Michael sind ein frisches Paar, das man so noch nicht erlebt hat. Beide mit großer Leidenschaft für den ESC, zwei hervorragende Botschafter für die Sache, die mit ihrer Performance noch lange in bester Erinnerung bleiben werden“, zeigte sich ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz in einer Aussendung zuversichtlich.