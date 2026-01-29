Vorteilswelt
Jetzt ist es fix!

Ostrowski und Swarovski moderieren Song Contest

Adabei Österreich
29.01.2026 07:33
Porträt von krone.at
Von krone.at

Lange wurde spekuliert, nun steht das Moderationsduo für den 70. Eurovision Song Contest von Wien fest: Victoria Swarovski und Michael Ostrowski bilden das Hostteam für alle Teile der musikalischen Megashow, die im Mai in der Wiener Stadthalle über die Bühne geht. 

0 Kommentare

Dies wurde am Donnerstagmorgen im „Ö3 Wecker“ bekanntgegeben. Am Vormittag wollen sich die frischgekürten Präsentatoren dann erstmals allen Medien präsentieren.

Power-Paar für den Song Contest
War über Swarovski als eine der Hosts bereits seit Längerem gemutmaßt worden, ist dem ORF mit dem 53-jährigen Filmstar Michael Ostrowski an der Seite der 32-jährigen Tirolerin ein echter Überraschungscoup gelungen.

Das Power-Duo eint die Leidenschaft für den Song Contest.
Das Power-Duo eint die Leidenschaft für den Song Contest.(Bild: ORF)

„Victoria und Michael sind ein frisches Paar, das man so noch nicht erlebt hat. Beide mit großer Leidenschaft für den ESC, zwei hervorragende Botschafter für die Sache, die mit ihrer Performance noch lange in bester Erinnerung bleiben werden“, zeigte sich ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz in einer Aussendung zuversichtlich.

Michael Ostrowski und Victoria Swarovski moderieren den Song Contest in Wien.
Michael Ostrowski und Victoria Swarovski moderieren den Song Contest in Wien.(Bild: ORF/Thomas Ramstorfer)
Lesen Sie auch:
ESC-Sieger JJ jubelte und holte den Song Contest wieder nach Wien. 
Gibt es noch Zimmer?
Song Contest: Die Stadt ist fast schon ausgebucht
28.01.2026

Mega-Event in Wien
Geht man nach den nackten Zahlen, ist die ESC-Moderation jedenfalls eine echte Herausforderung: So werden das Spektakel nicht nur Tausende Fans vor Ort in der Wiener Stadthalle verfolgen, sondern sitzen jährlich rund 170 Mio. Zuseher vor den TV-Bildschirmen.

Loading
