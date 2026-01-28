„Schlecht!“ Halbes Olympia-Team nicht im Finale

Schwarz wollte über die wie am Vortag im Riesentorlauf schwierigen Bedingungen erneut nicht jammern, räumte aber ein, dass es „brutal knackig und schon sehr, sehr extrem“ sei. Es sei aber fahrbar. Matt gab an, dass es schwierig sei, die Skier auf Zug zu bringen. „Das ist mir nicht gelungen. Das in der Steilheit mit dem Untergrund macht es schwieriger. Im Training simulierst du das gar nicht. Es war schon in Kitzbühel nicht gut, hier nun war es ein bisschen glatter.“ Auch in der Gamsstadt hatte er als 31. Lauf zwei verpasst. Die Top 15 in der Olympia-Startliste sind für ihn damit dahin.