„Gscheite Watschn!“ Schladming-Frust bei Feller

Riesentorlauf als Belastung

Der Kitz-Sieger riss einen ordentlichen Rückstand auf den Halbzeitführenden Atle Lie McGrath aus Norwegen auf (+1,68). Platz 13 ist für ihn natürlich nicht zufriedenstellend. Lag es etwa an den Linksschwüngen, wie Experte Thomas Sykora im ORF spekuliert hatte? „Ja, das hat einen gewissen Grund ...“, so Feller, der sich aber nicht weiter in die Karten blicken lassen wollte.