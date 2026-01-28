Vorteilswelt
„Hat gewissen Grund“

„Gscheite Watschn!“ Schladming-Frust bei Feller

Ski Alpin
28.01.2026 18:42
Manuel Feller erlebte einen frustrierenden ersten Durchgang.
Manuel Feller erlebte einen frustrierenden ersten Durchgang.(Bild: ORF Screenshot)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Frust bei Manuel Feller nach dem ersten Durchgang des Slaloms in Schladming! An seine Glanzfahrt in Kitzbühel konnte das ÖSV-Ass nicht anknüpfen, stattdessen gab es eine „gscheite Watschn“. Doch woran lag es? Dazu gab es nur eine kryptische Antwort des Tirolers. 

„Ich habe während der Fahrt schon gemerkt, dass es nicht so richtig läuft, aber dass es so grauenvoll ist, war dann schon eine gscheide Watschn“, zeigte sich Feller nach dem ersten Durchgang des Nightrace im ORF-Interview gefrustet.

Riesentorlauf als Belastung
Der Kitz-Sieger riss einen ordentlichen Rückstand auf den Halbzeitführenden Atle Lie McGrath aus Norwegen auf (+1,68). Platz 13 ist für ihn natürlich nicht zufriedenstellend. Lag es etwa an den Linksschwüngen, wie Experte Thomas Sykora im ORF spekuliert hatte? „Ja, das hat einen gewissen Grund ...“, so Feller, der sich aber nicht weiter in die Karten blicken lassen wollte. 

Moderator Rainer Pariasek konnte ihm nur ein „ist halt zu akzeptieren“, entlocken. Zudem versprach der Routinier, im zweiten Durchgang nochmal ordentlich anzugreifen. Allerdings habe ihm der Riesentorlauf am Dienstag „schon ordentlich zugesetzt“, so Feller, der sich nicht gänzlich fit fühle. Ausrede solle das aber keine sein, betont der ÖSV-Athlet abschließend. 

