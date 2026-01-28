OÖ Kulturstudie: Wischt Brauchtum das Theater weg?

Tradition, Brauchtum und Theater

„Drei Viertel der Bevölkerung geben die Zustimmung, dass wir ein Kulturland sind. Und es gibt deutlich den Wunsch, dass wir das sind“, fasst Landeshauptmann Thomas Stelzer zusammen. Die wichtigsten Kulturbereiche (wichtig/sehr wichtig) sind Theater, Brauchtum, Museum, aber auch Kabarett, Musical und Bibliotheken. Brauchtum und Tradition werden aktuell von 39 % sogar als „sehr wichtig“ gesehen, während Theater auf 37 % kommt. Ein neuer Trend. Aber ob die Schere hier noch weiter auseinandergeht, wird erst die nächste Kulturstudie zeigen.