Gewalt gegen Frauen: Neues Haus für Opfer

Im Schnitt drei bis vier Monate betreut

Insgesamt sollen dann künftig in unserem Bundesland 163 Plätze für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder zur Verfügung stehen. Aktuelle Belegszahlen aus den bereits jetzt in Betrieb stehenden sechs Frauenhäusern in Oberösterreich zeigen, dass eine Aufstockung der Ressourcen leider notwendig ist. „Es zieht sich bereits über den gesamten Herbst, dass nur mehr Notzimmer frei sind. Im Schnitt sind die Frauen drei bis vier Monate bei uns. Wir haben auch ganz viele Betroffene mit drei oder vier Kindern, die bei uns Hilfe suchen“, erklärt Karin Raab, Leiterin vom Frauenhaus in Linz.