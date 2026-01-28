Piotr Beczała: Weltstar kehrte zu Wurzeln zurück

Wenn einer der bedeutendsten Tenöre unserer Zeit an jenen Ort zurückkehrt, an dem seine internationale Laufbahn im Landestheater einst ihren Anfang nahm, liegt über dem Abend von vornherein eine besondere Spannung. Wie gern erinnern wir uns daran, dass er einst auch im Linzer Dom Schuberts Es-Dur Messe gesungen hat!