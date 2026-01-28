Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Musiktheater Linz

Piotr Beczała: Weltstar kehrte zu Wurzeln zurück

Oberösterreich
28.01.2026 15:00
Weltstar Piotr Beczała bei „Great Voices“ im Musiktheater Linz
Weltstar Piotr Beczała bei „Great Voices“ im Musiktheater Linz(Bild: PHILIP BRUNNADER)
Porträt von Johannes Sonnberger
Von Johannes Sonnberger

Weltstar Piotr Beczała kehrte für ein Konzert nach Linz zurück: Bei „Great Voices“ im Musiktheater erhob einer der strahlendsten Tenöre unserer Zeit seine Stimme – mit einer Aura, die den Saal elektrisierte. Ein Abend, der Opernliebhaber reich beschenkte und den Star an seine musikalischen Wurzeln erinnerte.

0 Kommentare

Wenn einer der bedeutendsten Tenöre unserer Zeit an jenen Ort zurückkehrt, an dem seine internationale Laufbahn im Landestheater einst ihren Anfang nahm, liegt über dem Abend von vornherein eine besondere Spannung. Wie gern erinnern wir uns daran, dass er einst auch im Linzer Dom Schuberts Es-Dur Messe gesungen hat!

Große Fangemeinde im Musiktheater
Das Galakonzert der Abo-Reihe „Great Voices“ im Großen Saal des Musiktheaters Linz wurde so zu mehr als einem hochkarätigen Opernabend: Es wurde zu einem musikalischen Wiedersehen voller Emotion, getragen von Piotr Beczała und dem Bruckner Orchester Linz unter der souveränen Leitung von Marco Boemi. 

Voll Strahlkraft und Wärme
Bereits mit Verdis „Forse la soglia attinse“ aus Un ballo in maschera machte Beczała deutlich, warum er seit Jahren zu den führenden lyrischen Tenören unserer Zeit zählt. Seine Stimme besitzt nach wie vor jene unverwechselbare Mischung aus Strahlkraft, Eleganz und Wärme, die auch in den großen Häusern der Welt begeistert. 

Das Bruckner Orchester Linz erwies sich dabei einmal mehr als idealer Partner. Besonders überzeugend war das Zusammenspiel in den Verdi-Arien.

Nach der Pause zeigte Beczała dramatische Präsenz in Mascagnis „Cavalleria rusticana“ ohne seine lyrischen Wurzeln zu verleugnen. „Vesti la giubba“ aus Leoncavallos „I pagliacci“ wurde nicht als bloße Effektarie dargeboten, sondern als psychologisch durchdrungene Szene, in der Schmerz und Resignation gleichermaßen spürbar wurden.

Piotr Beczała und das Bruckner Orchester Linz unter der souveränen Leitung von Marco Boemi.
Piotr Beczała und das Bruckner Orchester Linz unter der souveränen Leitung von Marco Boemi.(Bild: PHILIP BRUNNADER)

Ein unvergesslicher Abend
Den glanzvollen Abschluss bildete schließlich Giordanos „Un dì all’azzurro spazio“ aus Andrea Chénier: ein Höhepunkt an vokaler Strahlkraft, getragen von sicherem Höhenregister und nobler Emphase, der das Publikum zu begeistertem Applaus hinriss.

Lesen Sie auch:
Mädchen sind mit Entmutigung deutlich häufiger konfrontiert als Mitschüler.
Krone Plus Logo
Karriere mit Zahlen
Mädchen sind in Mathe stark, bis die Schule bremst
26.01.2026
Der totale Renner
Dialekt-Lehrbuch: „A Fetz’n is kaa Wöötuntergong“
23.01.2026
Festwochen Gmunden
Die nächste „Hausmusik Roas“ mit Herz und Seele
25.01.2026

Dieses Galakonzert war kein bloßes Abspulen großer Opernhits, sondern ein sorgfältig gestalteter Abend, der künstlerische Herkunft, internationale Erfahrung und persönliche Handschrift miteinander verband. Piotr Beczała zeigte sich als Sänger auf dem Höhepunkt seiner Reife – technisch souverän, stilistisch differenziert und emotional glaubwürdig. 

Beczała bedankte sich mit zwei Zugaben, die den Abend nochmals verdichteten und emotional aufluden. Das Publikum dankte es mit stehenden Ovationen. Der Arienabend „Great Voices“ erwies sich damit nicht nur als glanzvolles Galakonzert, sondern als künstlerisch durchdachte Rückkehr eines Weltstars an seine musikalischen Wurzeln – persönlich und souverän.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Alex Pretti (li.) konfrontiert bei der Demo am Samstag einen Bundesgrenzbeamten. Kurz darauf ...
Es war keine Notwehr
Bericht zu Todesschüssen widerspricht US-Regierung
Vorgeworfen wird den Klimaschützerinnen und Klimaschützern von der Staatsanwaltschaft primär ...
Prozessauftakt
Dutzende Klimaaktivisten bald in Wien vor Gericht
Simone Lugner und Anwalt Florian Höllwarth. Der Angeklagte blieb seinem Prozess im Juni 2025 ...
Stoß über Rolltreppe
Nach Freispruch: Lugners Droher setzte neue Taten
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
237.573 mal gelesen
Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
128.051 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
121.608 mal gelesen
Alexis Pinturault
Mehr Oberösterreich
Musiktheater Linz
Piotr Beczała: Weltstar kehrte zu Wurzeln zurück
Falsche Krebs-Diagnose
Ärzte-Pfusch: Die Nebenjobs des Gynäkologie-Chefs
Amoklauf angekündigt
Droher-Bubi kam mit 120 Sozialstunden milde davon
Krone Plus Logo
Fußball-Derbysieg:
Fan-Gehirne reagieren wie auf Essen, Sex & Drogen
Beide sind in U-Haft
Süchtiges Pärchen hortete daheim kiloweise Drogen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf