Nach fataler OP sucht Uniklinik jetzt das Gespräch

Sie wird nie Kinder bekommen können – im Uniklinikum in Linz wurden einer 30-Jährigen die gesunde Gebärmutter entfernt. Hintergrund war eine verunreinigte Gewebeprobe, bei der ein hochaggressiver Tumor festgestellt wurde. Nach der Operation stellte sich heraus, dass in der Pathologie ein schwerer Fehler passiert war: Die Frau war kerngesund. Der Fall machte österreichweit Schlagzeilen – vor allem auch, weil der Umgang mit der Patientin Fragen aufwirft. Sie fühlt sich unzureichend beraten und viel zu spät informiert.