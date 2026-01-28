Nach fataler OP sucht Uniklinik jetzt das Gespräch

Das Gespräch sucht nun das Linzer Uniklinikum mit jeder Patientin, die durch eine fatale Fehldiagnose glaubte, an einem hochaggressiven Krebs zu leiden und die dann erfahren musste, dass die Gebärmutter-Entfernung unnötig gewesen war. Zwei Horror-Nachrichten kurz hintereinander. Ob eine finanzielle Entschädigung den Schaden beheben kann – die „Krone“ kennt die Hintergründe.
Sie wird nie Kinder bekommen können – im Uniklinikum in Linz wurden einer 30-Jährigen die gesunde Gebärmutter entfernt. Hintergrund war eine verunreinigte Gewebeprobe, bei der ein hochaggressiver Tumor festgestellt wurde. Nach der Operation stellte sich heraus, dass in der Pathologie ein schwerer Fehler passiert war: Die Frau war kerngesund. Der Fall machte österreichweit Schlagzeilen – vor allem auch, weil der Umgang mit der Patientin Fragen aufwirft. Sie fühlt sich unzureichend beraten und viel zu spät informiert.
