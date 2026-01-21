„Wir sind der Speicher für künftige Generationen“

Es gehe nicht nur um die Erhaltung und Bespielung der Häuser in Linz und in der Region (u. a. das OK, das Francisco Carolinum, das Biodiversitätszentrum und das „Flaggschiff“ Schlossmuseum), sondern auch um die aufwendige Erforschung der Landesgeschichte, der Natur und Kultur des Landes, um zeitgenössische Kunst und Volkskultur sowie um Bewahrung, Erhaltung und letztlich um die Vermittlung dieser vielen Bereiche.