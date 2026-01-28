Ältestes Wirtshaus kocht nun sonntags wieder auf

Gleich zwei Fliegen mit einer Klappe

Eine Nachricht, die nicht nur Stammgäste freuen wird. Denn echte Wirtshäuser, die am Tag des Herrn ihre Pforten offenhalten, sind äußerst rar geworden. Zu den traditionsreichsten Ausnahmen zählen etwa das Gasthaus „Alte Welt“ am Hauptplatz, der „Gasthof Lüftner“ in Urfahr, die „Goethestub’n“ in der Dinghoferstraße oder der „Klosterhof“. Mit der Sonntagsöffnung schlägt Meixner im „Schiefen Apfelbaum“ gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Unter der Woche macht ihm aktuell eine riesige Baustelle am Areal zu schaffen – Parkplätze sind dadurch für Gäste, die nicht mit den Öffis oder dem Fahrrad kommen, oft Mangelware. Am Sonntag hingegen ist das weniger Thema. „Da ist’s entspannter“, verrät der Wirt.