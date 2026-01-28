Fan-Gehirne reagieren wie auf Essen, Sex & Drogen

Ein chilenisches Forscherteam von Medizinern fand heraus: Bei Derby-Toren bzw. -Siegen wird das Belohnungszentrum im Gehirn der Fußball-Fans besonders stark aktiviert! Bei wem wird das am Freitag beim ÖFB-Cup-Revierkampf in Linz der Fall sein – bei den LASK- oder Blau-Weiß-Anhängern?