Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zweimal angezeigt

Auf Erleichterung folgt bei Stadtchef Ernüchterung

Oberösterreich
28.01.2026 16:30
Der Gmundner Bürgermeister Stefan Krapf wurde von einem Gemeinderat gleich zweimal angezeigt.
Der Gmundner Bürgermeister Stefan Krapf wurde von einem Gemeinderat gleich zweimal angezeigt.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Mario Zeko
Von Mario Zeko

Der Gmundner Bürgermeister Stefan Krapf (VP) kann noch immer nicht aufatmen. Er wurde in der Causa „Bootshütten“ wegen Amtsmissbrauch angezeigt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in dieser Angelegenheit. Ein weitere Anzeige ist hingegen vom Tisch – von dieser wusste Krapf zunächst gar nichts. 

0 Kommentare

Ein Wellenbad der Gefühle bescherte dem Gmundner VP-Stadtchef Stefan Krapf ein Schreiben der Staatsanwaltschaft. Die Justiz teilte ihm mit, dass sie bei einer Anzeige rund um die „Bootshütten“ in der Traunsteinstraße von Ermittlungen absieht. „Ich wusste nicht, dass ich zweimal angezeigt wurde und dachte mir zunächst, dass die Angelegenheit erledigt ist“, schildert Krapf.

Zweimal von Gemeinderat angezeigt
Wie berichtet, wurde Krapf vom parteifreien Gemeinderat Roland Simmer wegen Amtsmissbrauchs angezeigt, weil er während eines laufenden Gerichtsprozesses die nicht rechtmäßig errichteten Bootshütten legalisieren wollte.

Lesen Sie auch:
Die im Jahr 1969 illegal errichteten Bootshütten am Traunsee in Gmunden könnten die Richter noch ...
Bootshütten-Causa
Stadtchef ist nach Abfuhr vor Gericht unter Druck
08.10.2025

Die nun ad acta gelegte zweite Anzeige von Simmer betrifft Werbeschilder auf den Bootshütten. „Die Hütten wurden mit der Aufschrift ,korrupte Schweine’ besprüht. Die Eigentümer haben diese mit Tafeln überdeckt und nicht gewusst, dass sie ab einer bestimmten Größe eine Bauanzeige erstatten müssen, weshalb auch ich angezeigt wurde“, schildert Krapf. Kurios: Hätten sie die Schilder umgedreht und ohne Aufschrift angebracht, wäre eine Bauanzeige nicht notwendig gewesen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Alex Pretti (li.) konfrontiert bei der Demo am Samstag einen Bundesgrenzbeamten. Kurz darauf ...
Es war keine Notwehr
Bericht zu Todesschüssen widerspricht US-Regierung
Vorgeworfen wird den Klimaschützerinnen und Klimaschützern von der Staatsanwaltschaft primär ...
Prozessauftakt
Dutzende Klimaaktivisten bald in Wien vor Gericht
Simone Lugner und Anwalt Florian Höllwarth. Der Angeklagte blieb seinem Prozess im Juni 2025 ...
Stoß über Rolltreppe
Nach Freispruch: Lugners Droher setzte neue Taten
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
237.672 mal gelesen
Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
128.343 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
121.650 mal gelesen
Alexis Pinturault
Mehr Oberösterreich
Zweimal angezeigt
Auf Erleichterung folgt bei Stadtchef Ernüchterung
Gebärmutter war gesund
Stadt Linz will irrtümliche Entfernung aufklären
Notwendiger Schritt
Dieser Verein entlässt erstmals seinen Trainer
Obduktionsergebnis da
Daran starb der Vater (86) von Linzer Mordopfer
Musiktheater Linz
Piotr Beczała: Weltstar kehrte zu Wurzeln zurück
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf