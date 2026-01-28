Auf Erleichterung folgt bei Stadtchef Ernüchterung

Die nun ad acta gelegte zweite Anzeige von Simmer betrifft Werbeschilder auf den Bootshütten. „Die Hütten wurden mit der Aufschrift ,korrupte Schweine’ besprüht. Die Eigentümer haben diese mit Tafeln überdeckt und nicht gewusst, dass sie ab einer bestimmten Größe eine Bauanzeige erstatten müssen, weshalb auch ich angezeigt wurde“, schildert Krapf. Kurios: Hätten sie die Schilder umgedreht und ohne Aufschrift angebracht, wäre eine Bauanzeige nicht notwendig gewesen.