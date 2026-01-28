Süchtiges Pärchen hortete daheim kiloweise Drogen

Sie sind erst 23 Jahre jung, aber dennoch beide schon alte Bekannte der Polizei: Durch umfangreiche Ermittlungen konnte im Bezirk Wels-Land ein Suchtgifthandel aufgeklärt werden. Beschuldigt werden eine 23-Jährige aus Lambach und und ein 23-Jähriger aus Dietach.
Bei einer im Herbst 2025 durchgeführten Hausdurchsuchung in Lambach konnten unter anderem 1320 Gramm Amphetamin, 2000 Gramm Ketamin sowie Kleinmengen Marihuana vorgefunden werden. Zudem konnte ca. 10.500 Euro Bargeld, das mutmaßlich aus dem Suchtgifthandel stammte, sichergestellt werden. Der Straßenverkaufswert der sichergestellten Suchtmittel liegt im niedrigen sechsstelligen Eurobereich.
U-Haft verhängt
Über Antrag der Staatsanwaltschaft Wels wurde vom Landesgericht Wels über beide Beschuldigte, die sich größtenteils nicht geständig zeigten, die Untersuchungshaft verhängt. Die ausgeforschten Abnehmer werden gesondert angezeigt.
