Süchtiges Pärchen hortete daheim kiloweise Drogen

Bei einer im Herbst 2025 durchgeführten Hausdurchsuchung in Lambach konnten unter anderem 1320 Gramm Amphetamin, 2000 Gramm Ketamin sowie Kleinmengen Marihuana vorgefunden werden. Zudem konnte ca. 10.500 Euro Bargeld, das mutmaßlich aus dem Suchtgifthandel stammte, sichergestellt werden. Der Straßenverkaufswert der sichergestellten Suchtmittel liegt im niedrigen sechsstelligen Eurobereich.



U-Haft verhängt

Über Antrag der Staatsanwaltschaft Wels wurde vom Landesgericht Wels über beide Beschuldigte, die sich größtenteils nicht geständig zeigten, die Untersuchungshaft verhängt. Die ausgeforschten Abnehmer werden gesondert angezeigt.