Ärzte-Pfusch: Die Nebenjobs des Gynäkologie-Chefs

Der Fall der Katharina Wolle, die ihre Leidensgeschichte am Dienstag via „Krone“ öffentlich machte, emotionalisiert die Bevölkerung: Während Politiker von einem „massiven Versagen“ sprechen, zieht sich das Kepler Universitätsklinikum auf den Standpunkt zurück: Es habe kein Fehlverhalten gegeben; die Ärzte hätten auf Basis einer kontaminierten Gewebeprobe in der Pathologie gehandelt, die – leider – in 0,01 bis drei Prozent der Fälle vorkommen können.