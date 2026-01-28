Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Chef der E-Control:

Preisexplosions-Zeiten beim Stromnetz sind vorbei

Oberösterreich
28.01.2026 17:00
Die Behörde E-Control mit Vorstand Wolfgang Urbantschitsch legt die Netzentgelte fest.
Die Behörde E-Control mit Vorstand Wolfgang Urbantschitsch legt die Netzentgelte fest.(Bild: Krone KREATIV/Georg Wilke, Daniel Scharinger)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Nach den großen Ausschlägen in den Vorjahren werden die Netzentgelte für Strom „nur“ mehr moderat steigen, meint Wolfgang Urbantschitsch, Vorstand der E-Control – seine Behörde legt die Entgelte fest. Bei den Netzkosten für Gas sieht es hingegen anders aus. Indes werden die Netze in Oberösterreich um 3,9 Milliarden Euro ausgebaut.

0 Kommentare

Es ist jeden Monat bei der Betriebskostenabrechnung zu spüren: Die Netzentgelte für Strom und Gas – sie machen rund ein Drittel des gesamten Energiepreises aus – sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Denn der Ausbau der Netze kostet Geld – zahlen müssen die Verbraucher.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Alex Pretti (li.) konfrontiert bei der Demo am Samstag einen Bundesgrenzbeamten. Kurz darauf ...
Es war keine Notwehr
Bericht zu Todesschüssen widerspricht US-Regierung
Vorgeworfen wird den Klimaschützerinnen und Klimaschützern von der Staatsanwaltschaft primär ...
Prozessauftakt
Dutzende Klimaaktivisten bald in Wien vor Gericht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
238.080 mal gelesen
Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
130.933 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
122.592 mal gelesen
Alexis Pinturault
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Gebärmutter entfernt
Nach fataler OP sucht Uniklinik jetzt das Gespräch
Ja zum Grüngürtel
Abgelehnte Volksbefragung landet nun vor Gericht
Ausflugsziel im Test:
Wie familientauglich ist die Welser Eis-8erBahn?
Krone Plus Logo
Chef der E-Control:
Preisexplosions-Zeiten beim Stromnetz sind vorbei
Zahlen aktuell hoch
Gewalt gegen Frauen: Neues Haus für Opfer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf