Dieser Verein entlässt erstmals seinen Trainer

„Ich glaube, dass es nicht Teil von meinem Job ist, mit den Fans nach dem Spiel ein Bier zu trinken“, hatte Thomas Crab in der letzten Saison gesagt, als von den Zuschauerrängen seine Distanz zu den Fans kritisiert worden war. Aus rein professioneller Sicht hatte der Belgier damit auch absolut recht, es untermauerte aber auch, dass sein Engagement bei Basketball-Gmunden von Anfang an ein Missverständnis war.