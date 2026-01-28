Dieser Verein entlässt erstmals seinen Trainer

Die Spatzen haben es schon vom Dach gepfiffen, seit Mittwoch ist es auch offiziell. Basketball-Krösus Gmunden, der sich aktuell in der wohl größten Krise in diesem Jahrtausend befindet, trennt sich von Trainer Thomas Crab. Eine Premiere bei den Swans.
„Ich glaube, dass es nicht Teil von meinem Job ist, mit den Fans nach dem Spiel ein Bier zu trinken“, hatte Thomas Crab in der letzten Saison gesagt, als von den Zuschauerrängen seine Distanz zu den Fans kritisiert worden war. Aus rein professioneller Sicht hatte der Belgier damit auch absolut recht, es untermauerte aber auch, dass sein Engagement bei Basketball-Gmunden von Anfang an ein Missverständnis war.
Denn nicht nur deshalb war bei den Fans schnell unten durch, zumal bereits in seiner Premierensaison eine Weiterentwicklung des Teams kaum zu erkennen war. Ehe sich die fehlende Konstanz in der aktuellen Spielzeit auch noch in eine der größten Krisen Gmundens umwandelte, liegt man nur auf Rang 8.
Co-Trainer übernimmt
Das Aus von Crab war somit schon längst besiegelt, die Frage war nur noch, wann man sich trennen wird. Ehe gestern Geschäftsführer Richard Poiger seine „Jungfräulichkeit“ verlor, trennte er sich erstmals vorzeitig von einem Trainer. Urgestein Harald Stelzer betont, dass es sogar der erste Rauswurf in der Swans-Historie überhaupt war. „Wir können ihm nicht alleine die Schuld daran geben, dass wir in dieser Misere stecken.
Aber in unseren Möglichkeiten ist das der größte Effekt, den wir noch erzielen können“, so Poiger. Vorerst übernimmt Assistant Coach Nabil Murad, parallel dazu arbeitet der Klub an einer Lösung, damit man das bestmögliche Coachingduo für den restlichen Saisonverlauf findet.
