Abgelehnte Volksbefragung landet nun vor Gericht

Seit fast genau zwei Monaten harren hartnäckige Umweltschützer trotz teils zweistelliger Minusgrade in einem Zelt im Linzer Bergschlösslpark aus. Damit wollen sie die Rodung der fast 150 Jahre alten Baumriesen verhindern. Direkt unter dem Zelt war nämlich – wie berichtet – der Bohrkopf stecken geblieben. Um diesen zu befreien, müsste eine rund 17 Meter tiefe Baugrube her – die den historischen Park in eine Schotterwüste verwandeln würde. Doch die Aktivisten fürchten noch Schlimmeres: Aufgrund der schwierigen Bedingungen könnte der Tunnel bzw. die notwendige Kanalverlegung auch offen – also von oben – fertiggestellt werden müssen. Das wäre ein beträchtlicher Einschnitt.