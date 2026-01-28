Stadt Linz will irrtümliche Entfernung aufklären

Im Fall der irrümlichen Entfernung einer gesunden Gebärmutter im Kepler Uniklinikum schaltet sich nun auch die sanitäre Aufsicht der Stadt Linz ein. Diese will prüfen, wie es zu dem folgenschweren Fehler kommen konnte, und solche Tragödien in Zukunft verhindern.
Im Zusammenhang mit der im Sommer am Kepler Universitätsklinikum irrtümlich erfolgten Entfernung einer gesunden Gebärmutter wird der Magistrat Linz im Rahmen der sanitären Aufsicht tätig, informiert Gesundheitsstadtrat Michael Raml. Eine unabhängige Überprüfung setzt den Fokus auf mögliche systemische und organisatorische Mängel bei der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften nach dem Krankenanstalten- und Kurastaltengesetz.
„Tragödie nicht wiederholen“
„Die zuständige Abteilung der Stadt Linz wird diesen tragischen Fall objektiv prüfen. Ziel ist es, für eine vollständige Aufklärung zu sorgen und die Sicherheit der Patientinnen und Patienten bestmöglich zu gewährleisten. Es muss alles daran gesetzt werden, dass sich solche Tragödien nicht wiederholen“, erklärt der Gesundheitsstadtrat.
Gesunde Gebärmutter entfernt
Wie berichtet, war im August am Kepler Universitätsklinikum in Linz bei einer 30-jährigen Patientin ein Tumor an der Gebärmutter diagnostiziert worden. Daraufhin wurde das Organ entfernt – doch in Wirklichkeit war es gesund, die getestete Probe war kontaminiert.
Patientin zu spät informiert
Nicht nur die Tatsache, dass die Frau keine Kinder mehr bekommen kann, sorgt für Kritik am Spital, sondern auch die Kommunikation: Die Gebärmutter war am 5. August entfernt worden, schon am 21. August habe man im Spital über den Irrtum Bescheid gewusst. Erst vier Wochen später wurde das auch der Patientin mitgeteilt – die hatte die ganze Zeit in dem Glauben gelebt, an einem bösartigen Tumor zu leiden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.