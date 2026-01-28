Vorteilswelt
Gebärmutter war gesund

Stadt Linz will irrtümliche Entfernung aufklären

Oberösterreich
28.01.2026 15:47
Am Kepler Uniklinikum wurde aufgrund einer kontaminierten Probe einer 30-Jährigen die ...
Am Kepler Uniklinikum wurde aufgrund einer kontaminierten Probe einer 30-Jährigen die Gebärmutter entnommen(Bild: Werner Pöchinger)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Im Fall der irrümlichen Entfernung einer gesunden Gebärmutter im Kepler Uniklinikum schaltet sich nun auch die sanitäre Aufsicht der Stadt Linz ein. Diese will prüfen, wie es zu dem folgenschweren Fehler kommen konnte, und solche Tragödien in Zukunft verhindern. 

Im Zusammenhang mit der im Sommer am Kepler Universitätsklinikum irrtümlich erfolgten Entfernung einer gesunden Gebärmutter wird der Magistrat Linz im Rahmen der sanitären Aufsicht tätig, informiert Gesundheitsstadtrat Michael Raml. Eine unabhängige Überprüfung setzt den Fokus auf mögliche systemische und organisatorische Mängel bei der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften nach dem Krankenanstalten- und Kurastaltengesetz.

„Tragödie nicht wiederholen“
„Die zuständige Abteilung der Stadt Linz wird diesen tragischen Fall objektiv prüfen. Ziel ist es, für eine vollständige Aufklärung zu sorgen und die Sicherheit der Patientinnen und Patienten bestmöglich zu gewährleisten. Es muss alles daran gesetzt werden, dass sich solche Tragödien nicht wiederholen“, erklärt der Gesundheitsstadtrat.

Gesunde Gebärmutter entfernt
Wie berichtet, war im August am Kepler Universitätsklinikum in Linz bei einer 30-jährigen Patientin ein Tumor an der Gebärmutter diagnostiziert worden. Daraufhin wurde das Organ entfernt – doch in Wirklichkeit war es gesund, die getestete Probe war kontaminiert.

Patientin zu spät informiert
Nicht nur die Tatsache, dass die Frau keine Kinder mehr bekommen kann, sorgt für Kritik am Spital, sondern auch die Kommunikation: Die Gebärmutter war am 5. August entfernt worden, schon am 21. August habe man im Spital über den Irrtum Bescheid gewusst. Erst vier Wochen später wurde das auch der Patientin mitgeteilt – die hatte die ganze Zeit in dem Glauben gelebt, an einem bösartigen Tumor zu leiden. 

Oberösterreich

