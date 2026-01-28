Stadt Linz will irrtümliche Entfernung aufklären

Patientin zu spät informiert

Nicht nur die Tatsache, dass die Frau keine Kinder mehr bekommen kann, sorgt für Kritik am Spital, sondern auch die Kommunikation: Die Gebärmutter war am 5. August entfernt worden, schon am 21. August habe man im Spital über den Irrtum Bescheid gewusst. Erst vier Wochen später wurde das auch der Patientin mitgeteilt – die hatte die ganze Zeit in dem Glauben gelebt, an einem bösartigen Tumor zu leiden.