Der Kälte ausgesetzt – und im Stich gelassen?

Denn auch das war bei dem eingangs erwähnten Obdachlosen nicht unmittelbar der Fall: Nur mithilfe der Polizei war es möglich, den Mann in einer regionalen Einrichtung unterzubringen. „Gerade wenn es bis zu minus 29 Grad in Oberösterreich hat, muss die Priorität sein, einen warmen Schlafplatz zur Verfügung zu stellen. Es kann nicht sein, dass Menschen in der Kälte gelassen werden, weil sie Bedingungen nicht erfüllen“, sagt Vukajlović.