Wie familientauglich ist die Welser Eis-8erBahn?

„Es ist schon etwas anderes als in einer Halle, vor dieser schönen Kulisse zu laufen“, schwärmte auch Mama Anna (37), die mit ihren drei Kindern mindestens einmal pro Woche herkommt. Ihr Tipp? „Ich nehme immer einen warmen Kinderpunsch in der Thermoskanne und etwas zum Knabbern mit. Dann können die Kinder auf einer der Bänke oder am Stehtisch Pause machen. Mir ist es auch wichtig, dass sie einen Helm tragen.“

Klein, aber fein: Alles da, was man braucht

Sowohl Helme als auch Eislaufhilfen kann man übrigens je nach Verfügbarkeit kostenfrei ausborgen – und obwohl viel los war, haben wir immer irgendwo einen freien Pinguin entdeckt. Schlittschuhe in allen Größen werden gegen Pfand und Gebühr (4,50 € für Kinder, 6,50 € für Eltern) an der Kassa ausgegeben – aber Achtung: Cash only!