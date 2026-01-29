Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

TIPP DER WOCHE

Die selbst hergestellte Schoki schmeckt am besten

Niederösterreich
29.01.2026 15:00
Vollste Konzentration – nur nicht zuviel kleckern!
Vollste Konzentration – nur nicht zuviel kleckern!(Bild: STYX Naturcosmetic)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Im wahrsten Sinne des Wortes eine „süße Sache“ ist der Schokoladenworkshop für Kinder in der World of STYX in Ober-Grafendorf, nahe St. Pölten.

0 Kommentare

Am Freitag, den 30. Jänner, öffnet die World of STYX in Ober-Grafendorf seine Pforten für alle Kinder! Bereits ab 7 Jahren können kleine Zuckerbäcker ihr Geschick beim Schokoladenworkshop beweisen. Der Workshop dauert ca. eineinhalb Stunden und findet bereits ab einer Teilnehmerzahl von 10 Personen statt. 

Das Füllen der Formen geht schon perfekt!
Das Füllen der Formen geht schon perfekt!(Bild: STYX Naturcosmetic)

Geboten wird den Jung-Patissiers so einiges! Begonnen wird mit einer Einführung – wie wird Schokolade eigentlich gewonnen und welche Verarbeitungsmöglichkeiten gibt es? Es werden Marzipankugeln selbst gestaltet und auch beim Selbermachen von Schokoladeriegeln können sich die Kinder so richtig entfalten. Dem vielfältigen Verzieren steht nichts im Wege! Natürlich darf auch nach Herzenslust genascht werden – die Schokoverkostung ist ein Fixpunkt des Workshops.

...der Phantasie freien Lauf lassen...
...der Phantasie freien Lauf lassen...(Bild: STYX Naturcosmetic)

Wem der Workshop noch nicht ausreicht – oder vielleicht als Programmpunkt für die Eltern – der kann bei einer Betriebsführung noch das ganze Areal der World of STYX unter die Lupe nehmen. Der Schokoladenworkshop für Kinder am 30. Jänner beginnt um 14.30 Uhr, Anmeldungen unter: firmenbesichtigung@styx.at

Wer möchte da nicht zugreifen?
Wer möchte da nicht zugreifen?(Bild: STYX Naturcosmetic)

Die World of STYX ist beheimatet in 3200 Ober-Grafendorf, Ritzersdorfer Straße 11, Infos und Eintrittskarten unter 02747/3250-51 oder www.styx.at

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
139.048 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
124.224 mal gelesen
Alexis Pinturault
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
121.670 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf