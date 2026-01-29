Die selbst hergestellte Schoki schmeckt am besten

Im wahrsten Sinne des Wortes eine „süße Sache“ ist der Schokoladenworkshop für Kinder in der World of STYX in Ober-Grafendorf, nahe St. Pölten.
Am Freitag, den 30. Jänner, öffnet die World of STYX in Ober-Grafendorf seine Pforten für alle Kinder! Bereits ab 7 Jahren können kleine Zuckerbäcker ihr Geschick beim Schokoladenworkshop beweisen. Der Workshop dauert ca. eineinhalb Stunden und findet bereits ab einer Teilnehmerzahl von 10 Personen statt.
Geboten wird den Jung-Patissiers so einiges! Begonnen wird mit einer Einführung – wie wird Schokolade eigentlich gewonnen und welche Verarbeitungsmöglichkeiten gibt es? Es werden Marzipankugeln selbst gestaltet und auch beim Selbermachen von Schokoladeriegeln können sich die Kinder so richtig entfalten. Dem vielfältigen Verzieren steht nichts im Wege! Natürlich darf auch nach Herzenslust genascht werden – die Schokoverkostung ist ein Fixpunkt des Workshops.
Wem der Workshop noch nicht ausreicht – oder vielleicht als Programmpunkt für die Eltern – der kann bei einer Betriebsführung noch das ganze Areal der World of STYX unter die Lupe nehmen. Der Schokoladenworkshop für Kinder am 30. Jänner beginnt um 14.30 Uhr, Anmeldungen unter: firmenbesichtigung@styx.at
Die World of STYX ist beheimatet in 3200 Ober-Grafendorf, Ritzersdorfer Straße 11, Infos und Eintrittskarten unter 02747/3250-51 oder www.styx.at
