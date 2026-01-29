Die selbst hergestellte Schoki schmeckt am besten

Geboten wird den Jung-Patissiers so einiges! Begonnen wird mit einer Einführung – wie wird Schokolade eigentlich gewonnen und welche Verarbeitungsmöglichkeiten gibt es? Es werden Marzipankugeln selbst gestaltet und auch beim Selbermachen von Schokoladeriegeln können sich die Kinder so richtig entfalten. Dem vielfältigen Verzieren steht nichts im Wege! Natürlich darf auch nach Herzenslust genascht werden – die Schokoverkostung ist ein Fixpunkt des Workshops.