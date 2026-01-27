Olympiaticket verpasst: „Ist kein Wunschkonzert“

„Damals bin ich am Abgrund gestanden“

Strolz hatte sich 2022 mit einem überraschenden Sieg in Adelboden gerade noch für Olympia qualifiziert und dann bei den China-Spielen Gold in der Kombination und mit dem Team sowie Silber im Slalom abgestaubt. Dass heuer das Happy End ausbleiben könnte, hatte er fast schon erwartet. Vergleichen könne man die Situation mit jener vor vier Jahren, als er aus allen Kadern gefallen war, nicht. „Damals bin ich am Abgrund gestanden. Heute kann man fast von einer Luxussituation sprechen“, meinte der 33-Jährige.