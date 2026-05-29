„Bleibt dran!“ Vonn tankt Energie für ihre Mission

Lindsey Vonn lässt in Südafrika ihre Seele baumeln und sammelt neue Kraft. Denn das Ziel, nach ihrer Verletzung wieder auf Skier zurückzukehren, ist für die US-Amerikanerin weiterhin ganz oben auf der Agenda. Ob sie auch nochmal ein Comeback im Ski-Weltcup wagen möchte, das hat sie bekanntlich noch nicht entschieden – wieder auf Skiern stehen können, das möchte sie aber jedenfalls so schnell wie möglich.