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„Bleibt dran!“ Vonn tankt Energie für ihre Mission

Ski Alpin
29.05.2026 07:11
Tierisches Vergnügen für Lindsey Vonn.
Tierisches Vergnügen für Lindsey Vonn.(Bild: Screenshot/Instagram_lindseyvonn, AFP/TIZIANA FABI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Tierisches Vergnügen für Ski-Queen Lindsey Vonn in Südafrika! Auf Instagram hat die US-Amerikanerin ein Video geteilt, das sie bei ihrer Begegnung mit einem Elefanten zeigt. Die Mission, sich nach ihrer Horror-Verletzung bei den Olympischen Spielen zurückzukämpfen, ist dabei aber immer in ihrem Kopf. 

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Lindsey Vonn lässt in Südafrika ihre Seele baumeln und sammelt neue Kraft. Denn das Ziel, nach ihrer Verletzung wieder auf Skier zurückzukehren, ist für die US-Amerikanerin weiterhin ganz oben auf der Agenda. Ob sie auch nochmal ein Comeback im Ski-Weltcup wagen möchte, das hat sie bekanntlich noch nicht entschieden – wieder auf Skiern stehen können, das möchte sie aber jedenfalls so schnell wie möglich. 

„Ich bin gerade dabei, wieder Anschluss zu finden und neue Energie zu tanken“, schreibt Vonn so auch zu einem Video, das sie bei einer ganz speziellen Tätigkeit zeigt. Auf einer Safari trifft die US-Amerikanerin nämlich allerlei Tiere – beeindruckt zeigt sie sich vor allem von einem Elefanten, der ihrem Jeep sehr nahe kommt. 

Nach schweren Wochen auf Weg der Besserung
„Nicht im Büro. Wichtige Treffen ...“ lässt Vonn mit einem Augenzwinkern wissen. Die Zeit fernab der Heimat tut ihr offenbar gut. Nach ihrem Sturz in Cortina und der daraus resultierenden Horror-Verletzung erlebte die 41-Jährige schwere und emotionale Wochen.

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Doch zuletzt zeigt sie sich wieder besser gelaunt und sieht sich offenbar immer besser auf Kurs. So kündigt sie am Ende ihres Posts auch noch an. „... bleibt dran!“ Wer die US-Amerikanerin kennt, weiß, dass sie sich für die kommenden Wochen viel vorgenommen hat! 

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