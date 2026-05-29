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Traumpaar legt los

Shiffrin und Kilde wieder gemeinsam auf der Piste

Ski Alpin
29.05.2026 10:50
Es wird wieder ernst für das Ski-Traumpaar Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde.
Es wird wieder ernst für das Ski-Traumpaar Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde.(Bild: Screenshot/Instagram_akilde, Screenshot/Instagram_marco_buechel)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde legen wieder richtig los! Nachdem sich das Traumpaar zuletzt noch am Strand gerekelt hat, ist man nun zurück auf den eisigen Skipisten, wie das sportliche Duo auf Instagram verrät. 

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„Ein bisschen Frühlingsskifahren im Copper Mountain mit dem besten Team (und der Familie)“, schreibt Shiffrin unter einer Serie von Fotos, die sie zusammen mit Mitgliedern des US-Teams und auch Partner Kilde zeigt. Die Stimmung ist augenscheinlich gut. 

Traumurlaub ist vorbei
Die Vorbereitung auf die neue Skisaison läuft für das sportliche Traumpaar schon wieder auf Hochtouren. Nachdem man zuletzt der Formel 1 in Miami einen Besuch abgestattet und sich anschließend in den Traumurlaub am Strand verabschiedet hatte, ist man nun wieder zurück in kälteren Gefilden. 

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Während Shiffrin daran arbeitet, ihren Gesamtweltcup-Triumph zu verteidigen, kämpft Kilde nach seiner langen Leidenszeit darum, wieder den Anschluss an die Weltspitze zu erlangen. Zuletzt hatte Shiffrin aber auch durchblicken lassen, dass das Paar sich schon intensiv mit der Zeit nach der Karriere beschäftigt. 

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