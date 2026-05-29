Shiffrin und Kilde wieder gemeinsam auf der Piste

Traumurlaub ist vorbei

Die Vorbereitung auf die neue Skisaison läuft für das sportliche Traumpaar schon wieder auf Hochtouren. Nachdem man zuletzt der Formel 1 in Miami einen Besuch abgestattet und sich anschließend in den Traumurlaub am Strand verabschiedet hatte, ist man nun wieder zurück in kälteren Gefilden.