Ab 11 Uhr: Wer fährt für Österreich zu Olympia?

Es wird spannend! Heute (ab 11 Uhr) gibt Rot-Weiß-Rot seine Olympia-Starter bekannt, bei uns sind Sie hautnah mit dabei (Livestream oben).
Das Österreichische Olympische Comités lädt heute zur Nominierungs-Pressekonferenz für die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina (6. bis 22. Februar 2026). Nach einer langen Qualifikationsphase wird das ÖOC im Marriott Hotel in Wien jene Athleten und Athletinnen präsentieren, die als Olympic Team Austria in Italien an den Start gehen werden.
Im Anschluss findet die Einkleidung statt.
Alpin-Ski knapp vor Snowboard
Österreichs Ski-Alpinabteilung ist die erfolgreichste bei Winterspielen. Die Athletinnen und Athleten holten seit 1924 128 Medaillen (40-44-44) und damit mehr als die Hälfte der insgesamt 251 olympischen Wintermedaillen.
50 Jahre ist es her, dass Alpin-Ski zuletzt nicht die Nummer eins im ÖOC-Team war. In Innsbruck 1976 lagen die Skispringer (1-1-1) vor den Ski-Alpin-Assen (1-1-0). In der Langzeitstatistik liegt Skispringen auf Rang zwei (7-10-10) vor Eiskunstlauf (7-9-4).
