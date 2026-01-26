Ab 11 Uhr: Wer fährt für Österreich zu Olympia?

Das Österreichische Olympische Comités lädt heute zur Nominierungs-Pressekonferenz für die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina (6. bis 22. Februar 2026). Nach einer langen Qualifikationsphase wird das ÖOC im Marriott Hotel in Wien jene Athleten und Athletinnen präsentieren, die als Olympic Team Austria in Italien an den Start gehen werden.