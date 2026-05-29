Horror-Sturz mit Folgen: Abfahrer beendet Karriere

Aus und vorbei: Speed-Spezialist Broderick Thompson beendet zweieinhalb Jahre nach seinem Horror-Sturz in Beaver Creek seine Karriere. Der Kanadier hat sich von dem üblen Abflug nicht mehr erholt.
Neben mehreren Knochenbrüchen und anderen Verletzungen erlitt Thompson ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Bis heute kämpft er mit den Folgen. Nun zieht der 32-Jährige einen Schlussstrich.
„Ich bin stolz auf alles, was ich erreicht habe, und ich bin dankbar für all die Höhen und Tiefen, die mich zu dem gemacht haben, was ich als Skirennläufer war und was ich als Mensch bin“, schreibt Thompson, der es im Weltcup einmal auf das Podest schaffte (Dritter beim Super-G in Beaver Creek 2021), via Instagram.
Es sei „wirklich schade, meine Karriere wegen einer Verletzung vorzeitig beenden zu müssen. Es ist schade, weil ich mich gut fühle, vielleicht sogar großartig – ich habe das Gefühl, ich könnte morgen wieder aus dem Starttor in Kitzbühel schießen. Diese Leistung und das damit verbundene Risiko werden mir nach meiner Hirnverletzung medizinisch nicht empfohlen.“
Ins künstliche Koma versetzt
Thompson war am 29. November 2023 beim Abfahrtstraining in Beaver Creek nach einem Sturz auf dem pickelharten Schnee aufgeschlagen und anschließend im Fangzaun gelandet. Per Helikopter wurde der Kanadier sofort ins Krankenhaus von Denver eingeliefert, wegen eines vermuteten Blutgerinnsels im Gehirn wurde er für mehrere Stunden ins künstliche Koma versetzt. Erst am Tag nach dem Sturz konnten die Ärzte Entwarnung geben.
„Der Sturz von Broderick gehört zum Schlimmsten, was ich je gesehen habe“, schilderte damals etwa Österreichs Cheftrainer Marko Pfeifer, der unterhalb des „Golden Eagle Jump“ positioniert war, den Schreckmoment.
Keine Risiken mehr
„Ich bin den Ärzten dankbar, die mir das Leben gerettet haben, und vertraue denen, die sich um meine Zukunft kümmern“, so Thompson. „Deshalb nehme ich keine Risiken mehr auf mich, suche mir andere Herausforderungen und lasse mein Leben sich weiterentwickeln.“
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