Horror-Sturz mit Folgen: Abfahrer beendet Karriere

„Ich bin stolz auf alles, was ich erreicht habe, und ich bin dankbar für all die Höhen und Tiefen, die mich zu dem gemacht haben, was ich als Skirennläufer war und was ich als Mensch bin“, schreibt Thompson, der es im Weltcup einmal auf das Podest schaffte (Dritter beim Super-G in Beaver Creek 2021), via Instagram.