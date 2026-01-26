Flüchtiger Sträfling zahlte Hotelzimmer nicht

Er kam zuerst aus einem bewilligten Ausgang nicht in die Justizanstalt Ried zurück, dann mietete sich ein 33-Jähriger gemeinsam mit seiner Frau (36) und seinem Baby in einem Hotel in Aigen-Schlägl ein. Doch statt zu zahlen, fuhr das Pärchen einfach davon.
Der 33-Jährige hatte sich am 12. Jänner gemeinsam mit seiner 36-jährigen Ehefrau aus Weyer und deren Baby in einem Hotel in Aigen-Schlägl eingemietet. Dabei buchte der Mann den Aufenthalt unter einem Aliasnamen, wie sich später herausstellte.
Vier schöne Tage in Aigen
Nach vier Tagen, am 16. Jänner, verließ die Familie das Hotel dann ohne zu bezahlen. Kurze Zeit darauf wurde im Zuge der Ermittlungen der Polizei bekannt, dass es sich bei dem 33-Jährigen um einen Strafgefangenen handelt, der von einem bewilligten Ausgang nicht in die Justizanstalt Ried zurückgekehrt war.
Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ulrichsberg unter 059133-4261 oder Polizeiinspektion Bad Ischl unter 059133-4103.
