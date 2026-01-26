Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit Familie unterwegs

Flüchtiger Sträfling zahlte Hotelzimmer nicht

Oberösterreich
26.01.2026 14:00
Der Mann war nicht in die Justizanstalt Ried zurückgekommen.
Der Mann war nicht in die Justizanstalt Ried zurückgekommen.(Bild: Christoph Gantner)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Er kam zuerst aus einem bewilligten Ausgang nicht in die Justizanstalt Ried zurück, dann mietete sich ein 33-Jähriger gemeinsam mit seiner Frau (36) und seinem Baby in einem Hotel in Aigen-Schlägl ein. Doch statt zu zahlen, fuhr das Pärchen einfach davon.

0 Kommentare

Der 33-Jährige hatte sich am 12. Jänner gemeinsam mit seiner 36-jährigen Ehefrau aus Weyer und deren Baby in einem Hotel in Aigen-Schlägl eingemietet. Dabei buchte der Mann den Aufenthalt unter einem Aliasnamen, wie sich später herausstellte.

Vier schöne Tage in Aigen
Nach vier Tagen, am 16. Jänner, verließ die Familie das Hotel dann ohne zu bezahlen. Kurze Zeit darauf wurde im Zuge der Ermittlungen der Polizei bekannt, dass es sich bei dem 33-Jährigen um einen Strafgefangenen handelt, der von einem bewilligten Ausgang nicht in die Justizanstalt Ried zurückgekehrt war.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ulrichsberg unter 059133-4261 oder Polizeiinspektion Bad Ischl unter 059133-4103.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Weyer
Justizanstalt
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.
Thailand greift durch
Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft
Das Opfer konsumierte Alkohol, Kokain und „Poppers“ – eine beliebte, aber gefährliche ...
Sterbenden missbraucht
Anklage nach Todesdrama bei Sexparty im Club
Sieht man auch nicht alle Tage: New Yorker auf Skiern am Times Square
Ski fahren in der City
New York im Wintersturm: Notstand und Schneefreude
Konsequenzen im Bund?
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
255.693 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
228.243 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
218.833 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Oberösterreich
Mit Familie unterwegs
Flüchtiger Sträfling zahlte Hotelzimmer nicht
Mit Firmen-Kreditkarte
Besuch in Linzer Bordell endet vor Gericht
Krone Plus Logo
Karriere mit Zahlen
Mädchen sind in Mathe stark, bis die Schule bremst
Schlechte Note in OÖ
Umweltorganisationen bewerten Stromanbieter
Fertig-Bungalow in OÖ
Rekord! In nur 277 Minuten wurde ein Haus gebaut
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf