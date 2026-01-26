Flüchtiger Sträfling zahlte Hotelzimmer nicht

Vier schöne Tage in Aigen

Nach vier Tagen, am 16. Jänner, verließ die Familie das Hotel dann ohne zu bezahlen. Kurze Zeit darauf wurde im Zuge der Ermittlungen der Polizei bekannt, dass es sich bei dem 33-Jährigen um einen Strafgefangenen handelt, der von einem bewilligten Ausgang nicht in die Justizanstalt Ried zurückgekehrt war.